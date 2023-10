Daniely Ríos anuncia su retiro del Tenis de Mesa

La tenismesista, Daniely Ríos anunció que se retira del deporte para enfocarse en otras facetas de su vida.

A través de sus redes sociales, al tenismesista compartió su decisión de dejar el deporte que le brindó oportunidades de viajar el mundo representando a Puerto Rico.

“Hoy les comparto la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Aunque mi deporte siempre estará en gran parte de mi corazón, y espero seguir esparciendo felicidad a través de el durante toda mi vida. He llegado a la decisión de que ya no estaré compitiendo y representando a mi querido país en competencias”, expresó Ríos.

“Quiero representar a mi Isla de manera nueva y emocionante, enfocarme en mi crecimiento profesional y laboral en una dirección diferente. Quiero explorar oportunidades en el mundo laboral que me permitan crecer y contribuir de manera significativa. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Puerto Rico por el apoyo incondicional, a mi familia, mis amigos y mi equipo”, añadió.

“Recuerdo cuando comencé con Bladi debajo de unos bleachers en la pista de Utuado, y desde ahí comenzaron las oportunidades y las aventuras. Jamás cambiaría mis años en el Tenis de Mesa, por nada en el mundo. Las nenas se convirtieron en mis hermanas y el club en mi segundo hogar”, culminó.

La utuadeña es parte de la generación liderada por el entrenador Bladimir Díaz, padre de Adriana, Melanie y Fabiola Díaz quienes han representado a Puerto Rico por los pasados años en el Tenis de Mesa.

Ríos fue parte del equipo que ganó oro en los Panamericanos de Lima 2019 junto a las hermanas Adriana y Melanie Díaz.

Esta semana comienzan los Juegos Panamericano en Santiago, Chile donde estarán presentes figuras como Adriana Diaz, Melanie Díaz y Brian Afanador quienes buscarán medallas por Puerto Rico.

Por su parte, Melanie Díaz, dedicó unas palabras a su amiga y compañera de equipo a través de su Instagram.

“Llevo tiempo sin saber cómo hacer esto pero solo quiero decirte que ni te imaginas la falta que nos vas a hacer. Crecer junto a ti fue más hermoso de lo que cualquiera puede pensar. Comenzamos esto juntas y por alguna razón pensé que así lo terminaríamos, pero no todo es siempre como esperamos que sea. Gracias por ser la mejor teammate que alguien pueda tener. Desde los 5 añitos hemos sido inseparables, has estado aquí en los peores momentos de mi vida y en los mejores porque han sido a tu lado. Perder junto a ti era saber que al salir de la mesa iba a tener el apoyo más sincero e incondicional que alguien te podía dar”, fue parte de lo que escribió.