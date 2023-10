Caleb Tirado queda fuera de Santiago 2023

El boxeador Caleb Tirado no avanzó a cuartos de final en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 tras perder por decisión dividida 4-1 contra el colombiano Yilmar Leandro González Landazury el jueves.

“Fue una decisión controversial. Yo me sentí ganador”, expresó Tirado tras la pelea.

Durante el segundo asalto, Tirado recibió un golpe que llevó a la árbitra a dar un conteo de protección. “Fue un golpe que me dio en el hombro. No me pasó absolutamente nada”, comentó el boxeador, quien confirmó su permanencia con el equipo nacional hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la categoría de 57 kilos, Puerto Rico ya no tiene opciones de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.