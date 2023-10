Fraigcomar le ganó a Caribbean en un partido de fútbol

El pasado fin de semana, el equipo femenino de Fraigcomar le ganó por 3 goles a 1 al de Caribbean en uno de los compromisos más disputados en la sub 17. Las canchas de fútbol de la isla estuvieron llenas de juventud y goles con partidos importantes que se jugaron por la Liga Juvenil Femenina de Puerto Rico.

El partido se jugó en el estadio del Complejo Recreativo Deportivo del Este, con el arbitraje de Roberto Ortiz Ríos apoyado desde las líneas por Jeremy Velásquez Alvarado, Ian Manuel Colon Vega, cuarto árbitro fue Stephanie Mena.

Considerado como uno de los partidos más importantes de la fecha por las acciones en el campo de juego, los goles para Fraigcomar fueron marcados por Valeria Mihelle Lizasoain, Jacquelime Joan Figueroa y la seleccionada sub 17 Andrea Margarita Pérez; el descuento para Caribbean lo hizo Rose Lyann Carmona.

ALINEACIONES

CARIBBEAN (1) Ivanna Valeria Rodríguez Torres, Adriana Silvia Marcano Sola, Claudia Antonella Flores Camacho, Adriana Isabell Morales Diaz, Juleisy Nicole Cosme Alvelo, Karlianys Cintron Torres, Grace Echevarría Rivera, Valeria Isabel Vázquez Ramírez, Rose Lyann Carmona Tebar, Esmeralda Rentas Rosado, Ariana Thais Román Rodríguez, Nayeli Nicole Campos Borrero y Ariadna Loraine Villaronga Ortiz.

FRAIGCOMAR (3) Mia Katsi Ramírez Feliciano, Andrea Margarita Pérez Olivero, Mariana Camila Carrión Colon, Isabela Del Mar Villanueva Larroy, Esther Hiraldo Diaz, Valeria Mihelle Lizasoain Diaz, Jacquelime Joan Figueroa Martínez, Ariana Joelys Oppenhimer Pérez, Arianna Hernández Torres, Amanda Mya Velázquez Lebrón, Alani Minette González Cruz y Alanis Ríos Sánchez.

OTROS RESULTADOS

Por la rama femenina se dieron los siguientes resultados, en la categoría sub 15 femenina Surf (9) Edusoccer (0), Caribbean (7) Mirabelli (0), Caribe (0) Coamo (8) en la categoría sub 17 femenino Caribe venció por 1 a 0 a Coamo, por la categoría sub 17 masculino Edusoccer (2) MIR (4), Metropolitan (2) Caribe (3) y Pitbulls (7) AFT (0).