Puerto Rico blanquea 8-0 a Islas Vírgenes y logra primer triunfo en Copa del Caribe

Cuatro lanzadores se combinaron para pintar de blanco 8-0 a Islas Vírgenes de Estados Unidos y darle a Puerto Rico la primera victoria en la quinta edición de la Copa del Caribe, este viernes, en el Estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo.

Puerto Rico colocó su marca en 1-1, mientras que Islas Vírgenes no ha ganado en dos presentaciones.

El encuentro formó parte de una jornada que comenzó con triunfo 4-0 de Cuba (2-0) sobre Curazao (1-1), después de tres días consecutivos de cancelaciones debido a las condiciones del tiempo.

Los boricuas contaron con el respaldo de tres jonrones, dos de Abdel Guadalupe y uno de Joseph Monge.

”Llevábamos tres días sin poder jugar y eso saca de ritmo a los muchachos. El pitcheo hizo su trabajo y los bateadores se soltaron con tres cuadrangulares. Eso es lo que queremos, que los muchachos cojan confianza y sigan siendo más consistentes en su juego”, expresó el dirigente nacional, Juan ‘Igor’ González, al concluir el encuentro.Guadalupe remolcó cuatro de las ocho carreras de Puerto Rico.

Además, Ozzie Martínez bateó de 2-2 con par de anotadas y Kerby Camacho de 4-2.

”Desde que empezamos a trabajar con la Selección Nacional siempre llevo mi plan de ataque, haciendo caso a la gente que uno siguió, creyendo siempre en el plan de ataque que uno tiene”, indicó Guadalupe.

El derecho Andrés Santiago tiró las primeras cuatro entradas con apenas un hit permitido para ganar el encuentro. Completaron la labor en relevo Ojani Chacón, José Diana y Miguel Martínez, cada uno con un episodio.

La acción sigue este sábado en Fajardo a las 11:00 am con Curazao vs. Islas Vírgenes. Media hora después del primer juego se medirán Puerto Rico vs. Cuba.