Posponen inicio de Copa del Caribe en Puerto Rico

La jornada inaugural de la quinta edición de la Copa del Caribe de béisbol que estaba programada para este domingo en el Estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo, fue pospuesta para el lunes 2 de octubre porque la delegación de Cuba tuvo retrasos con el proceso de visado, informó la Confederación del Caribe de Béisbol (COCABE).

Los juegos en agenda para el domingo se reprogramaron para el lunes, día en que comenzará la acción, en Fajardo, a las 3:30 p.m. con las Islas Vírgenes de Estados Unidos vs. Cuba y desde las 7:30 p.m. Curazao vs. Puerto Rico.

La reunión técnica del torneo se realizará el domingo a las 10:00 a.m. en el Hotel Verdanza, en Isla Verde.

Para la jornada del martes, los juegos serán en el Estadio Francisco Negrón de Las Piedras con Cuba vs. Curazao a las 3:30 p.m. y Puerto Rico vs. Islas Vírgenes de Estados Unidos a las 7:30 p.m. Mientras que el miércoles regresan a Fajardo con Curazao vs. Islas Vírgenes de Estados Unidos a las 3:30 p.m. y Puerto Rico vs. Cuba a las 7:30 p.m.

Los partidos de la primera etapa continuarán el jueves, viernes y sábado. La ronda final será el 8 de octubre.