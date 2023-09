Regresa el torneo profesional de ‘surfing’ más importante de Puerto Rico y el Caribe

Todo listo para la competencia de surfing profesional más importante de Puerto Rico y del Caribe, la trigésimo séptima edición del Corona Pro Surf Circuit, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre de 2023. Esta será la segunda parada en la carrera de puntos de la Asociación Profesional de Surfing de Puerto Rico (APSPR), para coronar a los Campeones del circuito 2022-2024 en las ramas masculina y femenina.

Más de un centenar de participantes locales e internacionales, entre los que habrá competidores de EE.UU., Centroamérica, Sudamérica, Europa, el Caribe y por supuesto Puerto Rico, lucharán por premios en metálico en las ramas femenino y masculino que ascienden a un total $47,000.00 de los cuales $10,000.00 corresponden a los premios “equal gender pay” para los campeones.

Este torneo es el más esperado por los corredores jóvenes que cumplen con la edad requerida por la competencia, como el joven Sage Katz campeón de la categoría “open men” de la Federación de Surfing de Puerto Rico y que se medirá en las olas de Middles.

“El Corona Pro Surf Circuit sigue demostrando su alto nivel no solo en competencia sino en el compromiso que tiene la marca con producir un evento con conciencia ecológica. Tenemos el apoyo del Municipio de Isabela y la compañía EcoArenas Vidrio Co., quienes recolectarán el vidrio durante los días de competencia. A través de esta iniciativa, Corona estará desviando el vidrio de los vertederos de Puerto Rico, siendo la primera y única marca de cerveza apoyando el reciclaje del vidrio en el país. El mismo se procesará para convertirlo en una nueva materia prima, como arena la cual ayudará en la reforestación costera (mangle, uva playera, dunas, etc.), entre otros usos, expresó Joseph Magruder, director de Corona para Puerto Rico.

A su vez, Yamila Rivera, Corona Sales & Marketing Manager, AB-Inbev, dijo: “Reafirmamos Corona como la marca favorita de los surfers y de su estilo de vida. Nos entusiasma apoyar el surfing en la isla y seguir comprometidos con llevar eventos libres de plástico reconociendo el impacto negativo que tiene para nuestros océanos. En esta edición estaremos haciendo un esfuerzo adicional de reciclaje de lata esto como parte de la educación del medioambiente que llevamos en cada evento.”

El Corona Pro Surf Circuit #37 lo complementan: Better World, con sus charlas educativas sobre la Reserva Natural Comunitaria Mabodamaca, manglares y la construcción de otro puente para cuidar las dunas de la playa Middles. De noche, el Surf Town en los comercios del municipio de Isabela y área aledañas tendrá música en vivo con bandas como: Circo, Gustavo Laureano, Buscapie, Hijos de Punta y Banda Líquido y los Djs favoritos de nuestros seguidores: Dj Davey, Gandhi, Levi, Graphic, entre otros.

Completan el evento, una rica oferta gastronómica que incluye comida vegana, artesanos, marcas con conciencia, Save the Beach Puerto Rico y su venta de artículos para seguir apoyando iniciativas en pro del ambiente, juegos, lounge, áreas de recarga, experiencias y lugares únicos para las fotos de nuestros seguidores.

Corona agradece el respaldo de los auspiciadores: la Compañía de Turismo de Puerto Rico, MundoRad, Jose Cuervo, Hang Loose Surf Shop, La Roche-Posay, Werner Surf Board, Osnet y este año se une Japi con una colaboración atractiva de camisas y gorras exclusivas del evento para todo público y preferida por los jóvenes.

Para más detalles pueden acceder a CoronaPR en Facebook, @corona.puertorico en Instagram y seguir el hasthtag #CoronaPR y #CPSC37.