Puertorriqueño obtiene medalla de oro en Mundial de Stand Up Paddle Surf

El puertorriqueño, Max Torres, se llevó la victoria en Stand Up Paddle Surf en la competencia mundial de Surf, ISA World SUP and Paddleboard Championship 2023 en Francia que comenzó esta semana y termina este sábado, 1 de octubre.

Torres completó la ronda final con una puntuación de 11.70.

En entrevista con Metro Puerto Rico, el presidente de la Federación de Surf en Puerto Rico (FSPR), el Lcdo. Oscar Martínez Borras, indicó que el isabelino ha sido múltiples veces campeón nacional en la categoría de soft surf y viene de una familia de surfers.

“El año pasado en el mundial aquí en Puerto Rico se quedó un poco corto en semifinales y eso solo le dio más hambre para seguir luchando y obtener su sueño que lo logró hoy, el primero de ellos porque Max también está clasificado a los juegos Panamericanos que son en Chile ahora en octubre”, enfatizó Martínez Borras

También, sostuvo que como parte de los esfuerzos de la Federación, Torres está entrenando conjunto al apoyo del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) y se encuentra en la competencia con el psicólogo deportivo, Héctor Rafael Méndez, quien trabaja mano a mano con el atleta.

“Este año demostró que es el mejor del mundo ganándole a Francia, Brasil, Portugal en el deporte, demostrando que en Puerto Rico tenemos el talento y las canchas para entrenar a los atletas de calibre mundial”, afirmó Martínez Borras.

En el mundial de surf también se encuentran otros puertorriqueños que competirán en los próximos días en las disciplinas de soft de carreras y stand up paddle carrera, entre ellos medallistas panamericanos.

“Estas son disciplinas que están en la petición de ser incluidas a nivel olímpico para 2028, ya son disciplinas para nivel panamericano y centroamericanos”, expresó el presidente de la FSPR.

No obstante, añadió que “Max Torres es un vivo ejemplo del talento que tienen los jóvenes atletas puertorriqueños y del nivel de las canchas que existen en Puerto Rico en esas playas de surf que son únicas y buenas para entrenar y crear atletas de calibre mundial como ya tenemos al campeón Max Torres y recientemente la campeona de surf adaptado, Alelí Medina, también de Jobos, Isabela que demuestran ese potencial que hay aquí en Puerto Rico para desarrollar el deporte del surfing”.

Martínez comentó que el surfing debería ser considerado un deporte nacional como el voleibol, béisbol, baloncesto, entre otros, ya que “es un deporte natural a nuestra realidad geográfica, a nuestras costas y playas”.