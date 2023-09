Fin a la novela: Damian Lilliard pasará a jugar con los Milwaukee Bucks

Damian Lillard finalmente fue traspasado por Portland y será el compañero de Giannis Antetokounmpo en los Bucks de Milwaukee, informó una persona con conocimiento de una operación que culminó una novela de tres meses luego que el escolta pidió ser canjeado a un equipo que le brinde una mejor oportunidad de ganar el campeonato de la NBA.

El traspaso pone fin a la etapa de 11 años de Lillard con los Trail Blazers.

Siete veces All-Star y seleccionado para el equipo del 75mo aniversario de la NBA, Lillard pasa de los Blazers a los Bucks en una negociación a tres bandas.

Jrue Holiday pasó de los Bucks a Portland, Deandre Ayton de Phoenix y Portland y Jusuf Nurkic de los Blazers a los Suns, de acuerdo con la fuente que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que los equipos involucrados no han anunciado el acuerdo.

Como todos los canjes, no podrá completarse hasta que los abogados de la NBA revisen los términos y den su aprobación.

Fue el 1 de julio pasado cuando trascendió que Lillard solicitó a los Blazers buscar canjearlo, algo que el astro pretendía por su manifiesto deseo de poder jugar para un candidato al título. Portland, en cambio, está lejos de serlo con la composición de su actual plantel.

Lillard mencionó que quería irse a Miami. Portland decidió no cumplirle ese pedido en particular y pactó con los Bucks, que ahora tendrán un imponente 1-2 conformado por Lillard y el griego Antetokounmpo rumbo a la temporada que se avecina.

Los Bucks ahora cuentan con dos de los mejores anotadores de la NBA. Con 33 años recién cumplidos, Lillard, tiene contrato hasta 2026-2027. Antetokounmpo tiene un vínculo con Milwaukee para al menos las próximas dos campañas.