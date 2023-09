Juanma López regresa al cuadrilátero para su debut en la lucha libre

El boxeador Juan Manuel “Juanma” López hará su debut en la lucha libre el próximo sábado cuando suba al cuadrilátero pero esta vez en sin las reglas del deporte al cual está acostumbrado.

López enfrentará a Xavant, el líder del grupo “Nuevo Orden” y dos veces campeón universal en el evento llamado “Septiembre Negro” de la compañía de lucha libre, WWC que se llevará a cabo el próximo sábado, 30 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. El boxeador tiene récord de 36 victorias con 32 knockouts.

Esta no es la primera vez que el exboxeador sube a un cuadrilátero de la lucha libre ya que el pasado mes de julio fue el árbitro especial de un combate entre “The Precious One” Gilbert y Xavant de “El Nuevo Orden”. Durante este combate estuvo presente el influencer Jonathan Rosario “Gallo The Producer” contra quien López ha tenido fuertes discusiones en las redes sociales.

De hecho, López fue parte de la entrada de Misael González “El Rey Charlie” cuando este enfrentó a Gallo The Producer en una pelea de boxeo.

Otras luchas de la cartelera

Por el Campeonato Universal de la WWC: Oficialmente “rankeado” como el luchador número uno en Puerto Rico por Pro Wrestling Illustrated, Intelecto Cinco Estrellas defiende el oro máximo en la industria ante “The Samoan Werewolf”, Campeón Mundial de PCW, Campeón Openweight de MLW, representando a la Dinastía Samoana, por primera vez a Puerto Rico, El Heredero Samoano, Jacob Fatu.

Lucha de Apuestas ordenada por Víctor Jovica, en donde el puesto de Director de Operaciones de WWC estará en juego una última vez: The One and Only, El Más Grande de su Generación, Mr. Rayting, Ray González, choca ante el ex Campeón Mundial en Parejas Unificado de la WWE, “La Maravilla”, Eddie “Alábalo” Colón.

Lucha ordenada por Victor Jovica: “The Precious One”, Gilbert vs El Dragón Nihan, con Gallo The Producer en su esquina. Si Nihan pierde, Gallo The Producer perderá su cabellera.

Por los Campeonatos Mundiales en Parejas de WWC, lucha de reglas extremas con la caja de la muerte (cajón de madera con una “cama” de bombillas de alógeno, alambres de púas, tachuelas y mucho más): La Maldita Revolución, Julio Jiménez & Zcion RTOne, acompañados por “Pretty Boy” Orlando Toledo, defienden ante La Artillería Ilegal, El Grand Slam de Puerto Rico, Chicano y El Mudo que habla con los puños, Lightning.

Por el Campeonato de Puerto Rico: “The Showman” Mike Nice (c) vs El Traidor Makabro vs La ex súper estrella de la WWE, La Máquina de Destrucción, Black Pain.

Lucha Mixta: Directamente desde NWA, The Russian Crush, Natalia Markova & The Hottest Act, The Bryan Idol, se unen por primera vez en Puerto Rico para chocar ante La Guerrera Amazona & Androide 787.

Por el Campeonato de la Televisión de WWC, y la máscara del Informante estará en juego: El Nene de las Babys, El Orgullo de Ponce, JC Jexxx, defiende ante El Informante, acompañado de su alcahuete, el Señor Anthony.

Boletos a la venta ahora mismo: https://www.ticketera.com/septiembrenegro/

PPV disponible para todo el mundo: https://www.fite.tv/search/?q=septiembre+negro

PPV para Puerto Rico: https://www.ticketera.com/septiembrenegrostreaming/