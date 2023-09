Brian Afanador: “Estoy en el mejor momento de mi carrera”

Desde las montañas de Utuado con miras a su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se encuentra el tenismesista Brian Afanador, quien ha estado las pasadas semanas afinando detalles y entrenando su físico para dar lo mejor al vestir el uniforme patrio en su próximo compromiso.

Afanador partirá a Francia en las próximas semanas para continuar su entrenamiento físico de cara a los Juegos Panamericanos, posteriormente regresará a la isla y desde aquí viajará a Santiago para junto con la delegación de Puerto Rico representarnos en el evento.

Su último compromiso fue en el Campeonato Panamericano en La Habana, Cuba donde logró una medalla histórica al conquistar la primera presea para el tenis de mesa puertorriqueño tanto a nivel individual como en equipos. Afanador se alzó con la medalla de bronce en el torneo.

Sin embargo, estos logros no dejan que Afanador se confíe, el dos veces olímpico ha integrado a dos entrenadores físicos José Díaz y Steven Montalvo quienes lo han ayudado a mejorar su rendimiento y aumentar su nivel. Mientras que en la parte técnica continúa bajo la tutela de su padre, el entrenador Eladio Afanador.

“Tengo dos entrenadores físicos que están conmigo 24/7, han sido una parte clave en mi rendimiento deportivo, para mí es importante el aspecto técnico pero también estamos combinándolo con un nuevo escalón físico al haber contratado a estos dos entrenadores que están constantemente conmigo estamos afinando muchos detalles para llegar a ese próximo nivel”, expresó el tenismesista en entrevista con Metro Puerto Rico.

A pesar de que en esta ocasión, los Juegos Panamericanos, no representan una clasificación para las olimpiadas, el evento continúa siendo un gran compromiso para Afanador quien tiene como meta traer una medalla panamericana a la isla.

“Para mí es súper importante una medalla Panamericana para mí, es uno de los grandes sueños que tengo, una medalla Panamericana individual lo cual para eso es que estamos trabajando ahora mismo”, expresó.

“Mi expectativa es siempre dar el máximo en cada punto, no importa qué pase. Al final del día yo sé que tengo el nivel, yo sé que yo tengo la capacidad de tener una medalla Panamericana y para eso es lo que estamos apuntando. Sabemos que todos los jugadores tienen la misma expectativa, estamos trabajando de la misma manera así que no es una cosa cien por ciento segura pero sí te puedo decir que voy a dar absolutamente todo para conseguir esa medalla para Puerto Rico”, añadió.

Igualmente, el tenismesista se siente confiado en el nivel que ha logrado tras su entrenamiento y asegura que está en su mejor momento tras las victorias que ha tenido en los pasados meses.

“Yo me siento en el mejor momento de mi carrera, volví a estar en los 60 del mundo, ahora mismo tuve la medalla Panamericana, le gané al número 5 del mundo en el mundial pasado, he tenido muchísimas victorias y muchas cosas buenas que me están pasando, estoy en el mejor momento de mi carrera”, dijo el atleta en entrevista con este diario.

En la final de los Juegos Centroamericanos, Afanador, no logró conquistar el oro debido a una derrota frente al cubano Andy Pereira, contra quien confesó que le gustaría tener una revancha y quitarse el mal sabor del último partido entre ambos.

“Me encantaría tener una revancha contra él. Ahora en Cuba, él perdió contra un ecuatoriano al cual yo le gané. Se suponía por los papeles que él ganara y nos hubiésemos enfrentado en los 16 para entrar a cuartos de final, pero él perdió y seguimos...”, indicó Afanador.

El atleta de 26 años toma con humildad y para él es un elogio cuando se le describe como una de las figuras que ha puesto en el mapa al tenis de mesa en la isla y exhorta a las próximas generaciones a unirse al deporte que le ha dado la oportunidad de conocer el mundo.

“Para mí es un orgullo, cuando yo empecé en este deporte que nadie lo conocía, un deporte totalmente no tradicional, ahora después de Veracruz 2014 y empezar a conseguir medallas para el país y que el país se emocione con nosotros, poco a poco ha ido subiendo nuestro deporte, yo me siento elogiado y bien orgulloso de ser parte de esta generación que seguimos sumando medallas para el país y obviamente siempre voy a estar exhortando a que sigan llegando niños al deporte, ya sea al tenis de mesa o al que sea. Yo sé la disciplina que conlleva hacerlo y la disciplina que te da para la vida”, expresó.

Sobre la posibilidad de continuar marcando el camino para la disciplina en la isla, Afanador, no descarta que en el futuro pueda continuar como entrenador o directivo a nivel local y ayudar a las próximas generaciones.

“Yo no me cierro ninguna puerta, me encantaría ayudar a lo que van a ser las próximas generaciones en el deporte. No importa como sea, ya sea como directivo, entrenador, me encantaría seguir ayudando. No cierro ninguna puerta, sé que tengo la capacidad de enseñar bastante bien pero al final del día sea lo que Dios quiera”, añadió.

El próximo miércoles se decidirá quiénes serán los dos abanderados que carguen la monoestrellada en Chile el próximo mes de octubre, una de la nominadas es su prima, la también tenismesista Melanie Díaz a quien Afanador le encantaría ver frente a toda la delegación así como él lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Me encantaría que mi prima también tuviese esa oportunidad, es una oportunidad bien hermosa que nos llena de mucho orgullo el tener la bandera en nuestras espaldas y que todo el mundo vea que estás cargando la bandera de tu país, es uno de los sueños más grandes de cualquier atleta. De igual manera, hay muy buenas candidatas en el país, pero claro como primo y como sangre voy a querer que sea mi prima la que la cargue”, expresó.