Jenniffer González realiza primer lanzamiento en juego de MLB mientras representantes abandonan su campaña

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, realizó este viernes el lanzamiento de honor previo al partido entre los Miami Marlins y los Atlanta Braves, mientras representantes abandonan su campaña.

“Un honor poder abrir el mes de la Herencia Hispana haciendo el primer lanzamiento en el juego entre los Marlins y Braves en el día que MLB dedica a nuestro Roberto Clemente. ¡Y con orgullo llevando el #21!”, compartió en redes sociales.

Durante el día de ayer, uno de los miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) más cercanos a la comisionada residente, el representante José “Quiquito” Meléndez, aseguró que si el exfuncionario de la administración de Ricardo Rosselló, Elías Sánchez es parte de la campaña de esta no la apoyaría en una posible primaria por la gobernación ante Pedro Pierluisi.

Meléndez dijo en entrevista con NotiUno 630 que se mantendría neutral en caso de que se lleve a cabo la primaria a la gobernación entre Pedro Pierluisi y Jenniffer González en el PNP.

“Tengo que llegar a la conclusión de si Elías Sánchez está en la campaña, yo no voy a estar en la campaña y de hecho yo te tengo que decir de esa forma, donde este señor esté, yo no voy a estar. Así de sencillo para mí. Yo he hablado con muchísima gente que se sienten de la misma forma que yo me siento”, expresó Meléndez.

“Yo he dicho desde el principio que si la primaria se diera yo iba a estar inclinado a respaldarla, eso lo dije yo muchísimas veces, hoy te tengo que decir que si la primaria se da yo voy a estar neutral, eso es así de sencillo”, añadió.

Meléndez también aseguró que dentro del PNP existe preocupación sobre si se lleva a cabo la primaria por la gobernación, muchos no votarían por el candidato que prevalezca si favorecían al que pierda la contienda.

A finales del mes de agosto, la comisionada residente, aseguró que Sánchez no se encuentra dentro del equipo de trabajo de su campaña pero sí le daría la bienvenida.

“No, no está, ¿pero sabes qué?, cuando yo conforme el equipo que me va a ayudar a cual sea la aspiración, yo voy a recibir al que me quiera ayudar... Yo tengo una buenísima relación (con Sánchez), hemos hablado como hago con mucha gente”, expresó la comisionada en el programa televisivo de TeleOnce.

Hasta el momento, la comisionada residente no ha hecho oficial su candidatura a la gobernación.

Esta semana, el expresidente de la Cámara de Representantes y actual portavoz del PNP, Carlos ‘Johnny’ Méndez, afirmó que en caso de una primaria por la candidatura a la gobernación en la colectividad se mantendría neutral.

Méndez no quiso responder a quién apoyaría en una primaria para la gobernación dentro del PNP en caso de que la comisionada residente Jenniffer González rete al actual incumbente Pedro Pierluisi. Cabe destacar que el representante estadista es una de las figuras más cercanas a la comisionada residente.

“Yo apoyo al Partido Nuevo Progresista y apoyo todas las candidaturas que estén bajo la insignia de la palma, así que en ese aspecto yo apoyaré eventualmente a la personal que sea nuestro candidato a la gobernación”, expresó en entrevista con NotiUno 630.

Al ser cuestionado sobre si se mantendría neutral en una posible primaria por la gobernación en el PNP, este contestó: “en este momento no he tomado una decisión al respecto, yo creo que sería lo más conveniente”.