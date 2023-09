Conoce a Ben Shelton, el inesperado contendiente en las semis masculinas del US Open

NUEVA YORK (AP) — Cuando se trata de Ben Shelton y los otros tres hombres que disputarán las semifinales del Abierto de Estados Unidos el viernes, resulta evidente que uno de ellos no está a la misma altura de los otros.

Primer que todo, Shelton no es un preclasificado y es el número 47 del ranking. Carlos Alcaraz es el primero, seguido por Novak Djokovic y Daniil Medvedev, la primera vez desde 2011 que los tres jugadores mejor preclasificados del cuadro masculino acceden a la penúltima ronda en Flushing Meadows.

Shelton, un estadounidense de 20 años y que salió campeón universitario con Florida en 2022, aún no cuenta con un trofeo de Grand Slam. Djokovic atesora 23, Alcaraz lleva dos y Medvedev tiene uno.

Djokovic se coronó en Nueva York en 2011, 2015 y 2018 y salió derrotado en la final en seis otras ocasiones; Medvedev fue el campeón en 2021 y perdió la final de 2019; Alcaraz es el campeón defensor.

Shelton disputará su primera semifinal en un grande. ¿Djokovic, su rival el viernes? Está en la 47ma de su carrera, una más que Roger Federer, para la mayor cantidad en la era abierta. Medvedev asoma por séptima vez en esta etapa. Alcaraz, su oponente, lleva cuatro Slams seguidos alcanzando la ronda.

“Sin duda que voy a intentar poner sobre la mesa algunas cosas diferentes y, con suerte, sorprender el viernes”, dijo Shelton.

Algo para entender mejor que todo esto es nuevo para él. Cuando Shelton ganó una ardua batalla de cuatro sets ante su compatriota Frances Tiafoe en los cuartos de final el martes, alguien le mencionó que tendría más tiempo de descanso para descansar y preparar el partido contra Djokovic.

No tenía idea alguna.

“Me alegro bastante de tener dos días libres en sencillos. No lo supe hasta hace unos minutos”, contó Shelton con su radiante sonrisa. “Me dijeron que no volvía a jugar hasta el viernes. Fue agradable escuchar eso”.

Pero no sonó muy abrumado de tener que poner a prueba el cañon de su saque a la zurda — lidera el torneo con 76 aces y una velocidad máxima de 149 mph (240 kph) — ante Djokovic, considerado ampliamente como el mejor del circuito en la devolución, y que ha ganado el 44 de los juegos con saque ante sus rivales en el torneo. (Medvedev lidera esa categoría con 49%).

“Cada vez que te enfrentas a alguien por primera vez y en este caso contra alguien que ha estado tanta veces en esa situación y ha salido victorioso en muchas, pues es algo que debes tener muy presente", comentó Shelton. “Sé lo sólido que (Novak) es, toda su fortaleza mental, su resistencia física. Tendré que tener preparado un muy buen plan de juego”, dijo Shelton, quien no había viajado fuera de Estados Unidos hasta inicios de este año y alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia en enero.

Alcaraz ha tomado nota.

“Es un jugador que me gusta ver, la verdad”, dijo el español que tiene la misma edad que Shelton. “Además se lo pasa muy bien en pista, ya lo demuestra. Muestra sonrisas. Es un jugador muy agresivo, que tiene grandes golpes. Hace un año estaba jugando en la universidad, si no me equivoco, y un año después se mete en semifinales de un Grand Slam y va a jugar contra uno de los mejores de la historia".

“Veremos cómo lo hace, pero la verdad es que las situaciones en las que está viviendo por primera vez las está manejando con mucha naturalidad, con mucha madurez. Y la verdad es que Djokovic lo va a tener difícil”, añadió.

El redactor Eric Núñez contribuyó con este reporte.