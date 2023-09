“Queda mucho trabajo por delante”: Carlos Arroyo sobre participación de Puerto Rico en el mundial

El gerente general de la selección de baloncesto de Puerto Rico y exjugador, Carlos Arroyo, se mostró orgulloso del desempeño del equipo durante su participación en la Copa del Mundo FIBA.

La participación del equipo culminó el pasado domingo tras ser eliminados por Italia en la segunda ronda. Sin embargo, los boricuas lograron una gran victoria ante República Dominicana y en primera ronda derrotaron a los equipos de Sudán del Sur y China.

Arroyo aseguró que no se conformará con el resultado y buscará que en el futuro se logre la mejor versión de la selección en su representación ante el mundo.

“Hoy puedo ver todo más claro, en el momento me ahogaba la decepción por lo cerca que estuvimos. Para llegar algún día a poder ver la mejor versión de nuestro Baloncesto no podemos comprometernos con la conformidad. Jamás podemos estar complacidos con solo competir. El nivel Mundial nos exige otro nivel de concentración y compromiso. Cuando estas aquí te das cuenta que ante los ojos del Mundo ya no solo te representas a ti y a tu familia, sino a una Isla que te derrama toda su confianza con la Fé de que lo harás por todo lo alto.¡Ese es nuestro mayor privilegio!Si algo me llevo de este Mundial, es gratitud por la entrega de nuestros muchachos. Algunos pusieron en duda sus raíces, menospreciaron su compromiso y hasta los marginaron.Sin embargo, ellos nunca dudaron en representarnos con el mayor ORGULLO.Todos somos UNO cuando se trata de nuestra bandera ¡Nada es más importante! Queda mucho trabajo por delante. Todo mi amor y respeto a mi Tierra”, expresó Carlos Arroyo a través de su Instagram.

La selección nacional culminó con récord de 3-2 tras finalizar su participación en el torneo.

Estados Unidos y Serbia pasan a la semifinal de la Copa del Mundo FIBA

Las selecciones de Estados Unidos y Serbia en la Copa del Mundo FIBA 2023 fueron las primeras en clasificar a la semi final del torneo tras imponentes victorias en los cuartos de final.

Estados Unidos acabó con Italia, equipo que eliminó a Puerto Rico en la segunda ronda. El partido entre los italianos y los estadounidenses se llevó a cabo esta mañana y terminó con marcador de 100-63 a favor de Estados Unidos.

El partido fue dominio total por parte de Estados Unidos que comenzó el primer parcial arriba 24-14. En el tercer parcial los norteamericanos aumentaron su ventaja al anotar 37 puntos frente a solo 20 de Italia.

El mejor por Estados Unidos fue Mikal Bridges de los Nets de Brooklyn en la NBA quien anotó 24 puntos y atrapó 7 rebotes. Mientras que Tyrese Haliburton anotó 18 puntos y Austin Reaves aportó 12. Solo un jugador de Estados Unidos no tuvo anotaciones en todo el partido, todos los demás entraron a la tabla de anotaciones.

Mientras que por Italia, en causa perdida Simone Fontecchio anotó 18 puntos, seguido de Stefano Tonut quien aportó 11.

Por otro lado, el equipo de Serbia también dominó a Lituania y ganó su boleto a la semifinal del torneo. Serbia venció a Lituania con marcador de 87-68.

Estados Unidos deberá esperar por el ganador del partido entre Alemania y Latvia, mientras que Serbia deberá esperar por el vencedor entre Canadá y Eslovenia. Ambos partidos se llevará a cabo mañana en la madrugada.

La semifinal del torneo se llevará a cabo el próximo viernes donde cuatro equipos lucharán por el pase a la final que se llevará a cano el domingo, 10 de septiembre.

El equipo de Puerto Rico terminó su participación el pasado domingo tras ser derrotado por Italia quienes hoy fueron eliminados por Estados Unidos.