Arrolladora llegada de Coco Gauff a semifinales del US Open

. Coco Gauff reacciona tras derrotar a Jelena Ostapenko en los cuartos de final del US Open. (Manu Fernández/AP)

Coco Gauff ni se inmutó con el calor, la humedad, la potencia de los golpes de su rival y todo el peso que implicaba la misión de intentar acceder a las semifinales del Abierto de Estados Unidos por primera vez, imponiéndose el martes 6-0, 6-2 sobre Jelena Ostapenko.

Gauff, de 19 años, es la primera adolescente estadounidense que se abre paso entre las cuatro mejores en Flushing Meadows desde que Serena Williams fue la subcampeona en 2001, cuando perdió ante su hermana mayor, Venus.

“El año pasado perdí en los cuartos de final, y quería hacerlo mejor este año”, dijo Gauff. “Aún me queda un largo camino por recorrer, pero estoy contenta y lista para prepararme para el siguiente”.

Fue la 16ta victoria de Gauff en sus últimos 17 partidos. Aquella derrota en la primera ronda de Wimbledon en julio parece estar tan atrás en el tiempo. Su mejor campaña en un Grand Slam fue alcanzar la final de Roland Garros el año pasado.

Gauff perdió ese duelo por el título ante Iga Swiatek y las dos pudieron haberse medido en la ronda de cuartos del US Open. Pero Swiatek no pudo avanzar a esa instancia tras perder ante la letona Ostapenko, campeona del Abierto de Francia de 2017, en la cuarta ronda. Esa derrota no sólo puso freno a la defensa del título de Swiatek, sino que le costó a la polaca su condición de número uno del tenis femenina — será desplazada por Aryna Sabalenka a partir del próximo lunes.

Cuando atina a todo, como ocurrió la noche del domingo Swiatek, Ostapenko es una oponente formidable, ya que le pega a la pelota con absoluta convicción. Si las pelotas pican adentro, el duelo es suyo. Cuando ello no ocurre, la pasa mal. Y fue lo que ocurrió la tarde del martes en el estadio Arthur Ashe: cometió 36 errores no forzados contra los 14 de Gauff.

“No me sentí tranquila en todo el partido, inclusive en el match point. Conozco su estilo de juego. Tiene la capacidad para remontar, sin importar cuál sea el marcador”, dijo Gauff, quien perdió ante Ostapenko en el Abierto de Australia en enero. “Nada más trataba de ganar cada punto, pelear cada pelota”.

En las semifinales el jueves, Gauff se las verá contra la ganadora del partido entre la checa Karolina Muchova (10ma cabeza de serie) y la rumana Sorana Cirstea (30ma). Jugaban la noche del martes.