No hay descanso para Messi: Verá acción en semifinales del US Cup

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Lionel Messi lleva siete partidos disputados en un mes tras debutar con el Inter Miami y con una producción extraordinaria.

El astro argentino marcó 10 goles en los siete encuentros de la Leagues Cup, una aportación que el fin de semana culminó con la consagración de su nuevo club — el primer título para sus vitrinas tras ser fundado apenas en 2018.

Pero no hay respiro, Miami tiene por delante las semifinales de la US Open Cup contra FC Cincinnati el miércoles y luego su primer partido de la temporada regular en la MLS el siguiente sábado frente a los Red Bulls de Nueva York.

¿Tiempo de descanso para el delantero argentino?

No lo tendrá en la visita el miércoles a Cincinnati por el torneo de copa, confirmó el técnico de Miami Gerardo Martino.

“En algún momento debería parar para recuperarse, pero está claro que el miércoles no va a ser el día”, dijo el entrenador argentino en una rueda de prensa el lunes. “Mientras que no me diga nada, seguirá dentro del campo".

“Ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota y participar”, añadió.

El fichaje de Messi revolucionó a Miami, un equipo que se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS, lejos de los puestos de playoffs.

Pero la marcha triunfal en la Leagues Cup invita al optimismo para el resto de la temporada.

Aparte de Messi, Miami fichó al centrocampista Sergio Busquets y al lateral izquierdo Jordi Alba, ex compañeros de la “Pulga” en el Barcelona. También se reforzaron con varios jugadores sudamericanos con menos rodaje: los argentinos Tomás Avilés y Facundo Farías y el paraguayo Diego Gómez. Avilés es un defensa, mientras que Farías y Gómez juegan de volantes.

“Necesitábamos tiempo para trabajar con tantos jugadores nuevos y en ese escenario era mucho mejor no competir tanto en la Leagues Cup, pero terminamos como campeones”, comentó Martino. “Tenemos un futuro que se vislumbra bastante mejor a raíz de la consagración”.

“Estoy feliz, porque cuando uno trata de construir un equipo y se encuentra con este resultado positivo hace crecer la ilusión y la confianza de todos”, sostuvo.