México le quita el invicto a Puerto Rico en la Copa Panamericana

La selección nacional femenina de voleibol de Puerto Rico cayó en la noche del martes en cuatro parciales ante México en la tercera jornada de la Copa Panamericana de Voleibol de Mayores que se celebra en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns de Ponce.

Las boricuas ganaron el primer parcial, pero México remontó en el resto del partido con marcadores de 22-25, 25-21, 25-22, y 25-19.

El equipo de México realizó los ajustes necesarios para remontar ante las boricuas y evitar que las locales tuvieran opción de triunfo ante su público.

Puerto Rico se acercó, 17-16, en el cuarto set buscando un quinto parcial, pero México de inmediato despegó nuevamente para ponerle punto final al encuentro y silenciar las gradas.

Esta es la primera victoria de México (1-1) en el torneo luego de su derrota contra Argentina en tres parciales. Puerto Rico (2-1) sufrió su primer revés.

La opuesto mexicana Karen Paola Rivera fue la mejor anotadora del partido con 24 puntos, 23 en ataques y un bloqueo; Jocelyn Urias con 16 puntos, 16 en ataques; y María Fernanda Rodríguez con 15 puntos, 10 ataques, un bloqueo y cuatro servicios directos.

Por Puerto Rico, Alondra Vázquez fue la mejor anotadora con 15 puntos, 13 en ataques, un bloqueo y un servicio directo; Paola Santiago consiguió 15 puntos, 11 en ataques, tres en bloqueos y un ace; y Dariana Hollinsgworth aportó 13 puntos; 9 en ataques, tres en bloqueos y un ace.

“México jugó muy bien. No nos salía nada. Intentamos todo. Utilizamos a casi toda la escuadra y no tuvimos resultados. Todo el crédito para México, que se preparó muy bien y le salieron las cosas. Las jugadoras de México fueron bien organizadas. Cuando México tomaba ventaja no seguíamos el plan de juego. No habíamos tenido malos resultados con nuestro equipo joven. Son fases del recambio que tienen que pasar, y que nos ayudan a aprender y crecer”, expresó el entrenador de Puerto Rico, Fernando Morales al finalizar el partido.

El próximo partido de Puerto Rico será el jueves cuando se enfrenten a la selección de la República Dominicana.