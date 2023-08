Lionel Messi y David Beckham: tremendo dúo que encuentra su química

Con cada partido que disputa con el Inter de Miami, Lionel Messi sigue demostrando que llegó a la MLS para dejar en claro algo que ya muchos tenían como un principio indiscutible, que es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.

En los cuatro encuentros que ha estado, el argentino ya acumula siete tantos, los cuales han servido para que su club esté instaurado en los Cuartos de Final de Leagues Cup.

Messi y Beckham, la química que llevará lejos al Inter de Miami

Ese rendimiento tiene enamorado a David Beckham, directivo del Inter de Miami, pues está seguro de que tomó la mejor decisión de su vida al fichar al sudamericano.

messi y beckham tienen un plan muchachos pic.twitter.com/RUuroyOEji — MESSI out of context (@MessiOutOf) August 7, 2023

Hace algunos días, el inglés recordó el momento en el que Leo le dio el sí a su equipo. En aquel momento, el ex del Real Madrid estaba de vacaciones en Japón, cuando Messi le mandó mensaje para decirle que sí quería llegar a su equipo de la MLS.

“Cuando recibí la llamada telefónica, sentí la sensación que tuve cuando salí de Old Trafford o Wembley. Pensé: ‘Acabamos de vencer a toda la competencia, para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado nuestro juego’.

“Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5:00 am, porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi esposa me dijo: ‘¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!’. Miro y digo: ‘¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!’ Me puse las gafas y dije: ‘Viene Leo, está hecho, él lo ha anunciado’. Mi pareja me dijo: ‘¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?’. Le dije: ‘Salió en la televisión, y dijo que viene al Inter Miami’. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso”, reveló el inglés.

Se enamora en cada partido

Desde que Messi llegó al Inter de Miami, David no se ha perdido un solo partido. De hecho, viajó a Dallas para verlo en la tribuna del Estadio Toyota.

Ahí, Beckham volvió a ser testigo de un golazo del sudamericano, por lo que no pudo ocultar su cara de sorpresa con el tanto que hizo Leo de tiro libre.

De hecho, ese tipo de gestos se han repetido en cada duelo, situación que ha evidenciado que el inglés está más que ilusionado con la presencia del astro argentino en su equipo.