Baron Corbin, un puertorriqueño honorario

Baron Corbin es uno de los luchadores más polémicos de la WWE en la actualidad. Abucheado por muchos, digo, a menos que sea contra Gable Steveson, pero eso es tema para los puristas de la lucha libre. A lo largo de su carrera, Corbin ha acumulado una serie de logros impresionantes que lo han catapultado al estrellato en el mundo de la lucha libre. Como por ejemplo ser el tipo más odiado por un público global. Y honestamente no lo entiendo, pues Corbin es un tipazo.

Uno de los momentos más destacados en la carrera de Baron Corbin fue sin duda cuando retiró a Kurt Angle. Bueno, ahora recuerdo porque lo odian. En WrestleMania 35, Corbin enfrentó al legendario luchador Kurt Angle en su última lucha antes de su retiro. Aunque muchos pensaron que sería un enfrentamiento fácil para Angle debido a su vasta experiencia, Corbin demostró su tenacidad y logró derrotar a Angle, poniendo fin a una era legendaria. De esta manera, Corbin ha sido consistentemente el talento más odiado en la WWE.

Antes de esto, junio de 2017, en el evento Money in the Bank, Corbin ganó el maletín de Money in the Bank en la lucha estelar de la noche. Este derrotó a AJ Styles, Dolph Ziggler, Kevin Owens, Sami Zayn y Shinsuke Nakamura en una misma lucha para ganar este honor. El maletín le otorga el derecho a una oportunidad por el campeonato mundial (o cualquier título si eres Austin Theory) en cualquier momento y lugar de su elección durante un año. Este logro colocó a Corbin en una posición de poder y le dio una ventaja estratégica sobre sus oponentes.

Además de sus logros en el cuadrilátero, Baron Corbin ha ganado notoriedad por su personalidad despreciada y su actitud arrogante. Esto le ha valido el rechazo de los fanáticos y la enemistad de muchos luchadores. Sin embargo, este desprecio de los fanáticos sólo ha aumentado su determinación y lo ha impulsado a trabajar aún más duro para demostrar su valía. ¿Qué pasaría si les digo que Baron Corbin no es un ser humano detestable? Más increíble aún, que Baron Corbin es el tipo de persona con la que cualquiera quisiera ir de fin de semana a hacer BBQ o a la playa.

Vamos a lo interesante de la historia. Baron Corbin está casado con una puertorriqueña. De antemano, mucho éxito en su hermoso matrimonio. Así que ya Corbin ha tenido que escuchar algún “puñ**@” que otro en su casa y posiblemente se ha encontrado algún envase de mantequilla con sofrito. Debido a esto, Baron Corbin ha quedado casado con la Isla del Encanto. Tanto así, que viene y visita frecuentemente la isla.

En una ocasión un compañero me llamó y me dice: “Creo que estoy viendo a Baron Corbin comiéndose una tripleta”. Yo pensaba que eran los efectos del alcohol, hasta que vi que Corbin estaba en la isla nuevamente. Corbin se mete en las panaderías de pueblo a buscar sándwiches y en los supermercados regulares a comprar sus carnes favoritas. Así que Corbin sabe lo que coger un hoyo del demonio en la PR-52.

Isa Ramos tuvo la oportunidad de hablar con Baron Corbin, quien confesó quedarse muchas veces en Palmas del Mar por su amor al golf, pero su pasión por ir a probar comida por toda la isla en los recovecos más extraños del mundo, como una pequeña panadería de Carolina. Corbin ya es un Boricua honorario, pues aprendió a cocinar “lechón”, usar sofrito y comer un sándwich cubano al estilo boricua. Esto fue lo que nos dijo:

“Mi esposa nació en San Juan. (Es) boricua. Amo la comida. Amo llegar allí y comer en mis restaurantes favoritos. Bottles (ubicado en Guaynabo es increíble para comer. Panadería España, ese sándwich cubano y su sándwich de media noche…”

“Hago mucho churrasco. Hago mi propio sofrito y chimichurri. Mi esposa me mostró este nuevo mundo de sabor que no conocía. Soy el tipo de BBQ de Kansas City. Cocinar steak, brisket y todo eso. Pero ahora hacer cochinillo, un cerdo entero con todo y piel, delicioso. Incluso, beber un poco de ron también”.

Ámenlo u ódienlo, Corbin si sabe de buena comida. Tiene mucho amor por la isla. Les aseguro que luego de conocer su pasión por Puerto Rico y su comida, Baron Corbin nunca volverá a ser abucheado en nuestra isla. ¡Hasta prepara churrasco al estilo boricua!

WWE presenta SummerSlam, en vivo desde el Ford Field en Detroit. Eso será este sábado 5 de agosto desde las 7:00pm por Peacock y WWE Network.