Anthony Davis y Lakers acuerdan extensión de tres años y $186 millones

LAS VEGAS (AP) — Anthony Davis y los Lakers de Los Ángeles llegaron a un acuerdo por una extensión de contrato por tres años y 186 millones de dólares, dijo el viernes una persona con conocimiento de la negociación.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado la finalización del acuerdo. ESPN fue el primero en reportar que los Lakers y Davis habían llegado a un arreglo, citando al director de Klutch Sports, Rich Paul.

Con un valor promedio de 62 millones de dólares por temporada, la extensión se convierte en la más rica anual en la historia de la liga, superando los 60,8 millones por campaña que recibió Jaylen Brown de los Celtics de Boston el mes pasado como parte de un contrato supermáximo de cinco años con valor de hasta 304 millones.

Davis ha sido ocho veces elegido al Juego de Estrellas y cuatro veces selección All-NBA, además fue elegido para integrar el equipo del aniversario 75 de la liga. Viene de una temporada en la que promedio 25,9 puntos, 12,5 rebotes y 2,6 asistencias, con el mejor porcentaje de aciertos de su carrera con 56%, números que representan uno de los mejores años de su trayectoria.

El acuerdo tendrá efecto en la temporada 2024-25. Davis ganará cerca de 40,6 millones de dólares la siguiente campaña, y seguirá bajó contrato hasta 2027-28.

Los Lakers tienen marca de 117-77 (con .603 de porcentaje de victorias) en partidos de temporada regular en los que ha jugado Davis en sus cuatro años con el equipo; en contraste con el récord de 53-60 (un porcentaje de victorias de .469) en los 113 juegos en los que estuvo ausente.

Cuando están sanos, él y LeBron James siguen siendo uno de los más admirables combos en la NBA. Lideraron a los Lakers al título de la liga en 2020 y a alcanzar las finales de la Conferencia Oeste la campaña pasada, en donde fueron barridos por Denver, que se coronó.

“Vamos en la dirección correcta”, dijo Davis cuando finalizó la temporada pasada. “Obviamente la meta es ganar campeonatos, y queríamos no solamente estar tocando la puerta, sino realmente conseguirlo, cruzar la puerta. Así que ese es nuestro objetivo cada vez que nos paramos en la duela para el campamento de entrenamiento y estoy 100% seguro que ese será el objetivo el próximo año”.

En sus primeras 11 temporadas Davis ha promediado 24 puntos y 10,4 rebotes. Ha anotado al menos 50 puntos en un partido cinco veces, sin contar los 52 que consiguió en el Juego de Estrellas de 2017, que fue un récord hasta que Jayson Tatum, de Boston, marcó 55 en febrero pasado en el All-Star.