Professional Fighters League firma a la campeona indiscutible de boxeo Amanda Serrano

La Professional Fighters League (PFL), la liga deportiva más innovadora y de más rápido crecimiento en el mundo, anunció hoy, miércoles, una asociación exclusiva con Amanda Serrano que la verá pelear exclusivamente en MMA para la nueva PFL PPV Super Fight Division.

Serrano es la campeona mundial indiscutible de boxeo de peso pluma, la primera luchadora de Puerto Rico en convertirse en campeona mundial indiscutible, campeona mundial de siete divisiones y una de las atletas de deportes de combate más influyentes del mundo.

La boxeadora siempre ha demostrado una fuerza increíble y poder de pegada en el ring, lo que la llevó a un récord de 44-2-1 con la asombrosa cantidad de 30 KO y ninguna otra boxeadora en la historia ha alcanzado su nivel de éxito en MMA y Jiu Jitsu. Ahora regresará a la jaula nuevamente, con un récord de MMA de 2-0-1, ganando las dos peleas de su carrera por sumisión. También tiene un récord de 5-0 en No-Gi Jiu-Jitsu con 4 presentaciones, mostrando toda su gama de habilidades para ser una campeona de élite de MMA. La última pelea de MMA de Serrano fue en 2021, una victoria sobre Valentina García por sumisión.

Serrano se une a Francis Ngannou, Jake Paul y Kayla Harrison en la División Super Fight de PFL PPV, que se lanzó para forjar verdaderas asociaciones económicas con las principales superestrellas de MMA para competir en megaeventos mundiales. Su debut en PFL SmartCage y su oponente se anunciarán en una fecha futura. DAZN es socio de la división Super Fight de PFL y distribuirá eventos en su plataforma PPV en Europa y otros mercados internacionales prioritarios.

“Me uní a la División de Super Peleas PPV de la PFL por su formato revolucionario que empodera a los peleadores como nunca antes. El compromiso de la PFL de promover eventos de pago por evento de alto perfil con algunas de las estrellas más grandes de MMA en el mundo muestra una oportunidad increíble para elevar mi carrera a nuevas alturas y demostrar mi habilidad más allá del ring. Puede que se me conozca por el boxeo, pero siempre he amado y entrenado en MMA y Jiu-Jitsu, sabiendo que esas habilidades solo aumentarían mi habilidad cuando me enfrente a cualquier oponente”, dijo Serrano. “El compromiso de la liga con la igualdad de género, brindando igualdad de oportunidades y reconocimiento a las luchadoras, también es una fuerza impulsora detrás de mi decisión. No puedo esperar para volver a entrar en la jaula y ofrecer actuaciones emocionantes y momentos inolvidables para los fans de todo el mundo”.

“Estoy encantado de anunciar a la campeona mundial indiscutible de boxeo Amanda Serrano como la próxima superestrella mundial en unirse a la División de Super Peleas PPV de la PFL”, dijo el CEO de la PFL, Peter Murray. “Nuestra cultura de pelear primero ha atraído a los mejores atletas del mundo y estamos ansiosos por ver a Amanda asumir el deporte de MMA con la PFL”.

“La decisión de Amanda Serrano de unirse a la Professional Fighters League encaja perfectamente con una de las estrellas de los deportes de combate más exitosas de la historia”, dijeron los co-creadores de la PFL PPV Super Fight Division, Nakisa Bidarian y Jake Paul. “El formato innovador de la PFL, junto con su compromiso de igualar el salario de los luchadores y elevar a las luchadoras, brinda a Amanda una oportunidad sin igual para mostrar sus habilidades de MMA al mundo. Es una reina del nocaut en el ring y ha demostrado ser una artista de sumisión en la jaula. Su incorporación a la PPV Super Fight Division es un testimonio del crecimiento y el atractivo de la liga, lo que consolida aún más a la PFL como el principal destino para las estrellas de MMA en todo el mundo”.

PFL es la empresa número 1 de más rápido crecimiento en MMA y la empresa número 2 de MMA a nivel mundial. PFL es la única liga de MMA con el formato de temporada deportiva, donde los luchadores individuales compiten en una temporada regular, playoffs y campeonatos cada año, lo que convierte a PFL en una meritocracia de “ganar y avanzar” como todos los demás deportes principales. La lista de luchadores de la PFL proviene de más de 20 países y el 25% de los luchadores de la PFL están clasificados de forma independiente entre los 25 mejores de su categoría de peso. La compañía es líder en tecnología e innovación, con su PFL SmartCage patentado que impulsa las apuestas en tiempo real y la experiencia de visualización de próxima generación.