Enfocados los boricuas camino al Mundial de la FIBA

A pesar de tener dos bajas significativas de cara a su participación en la Copa Mundial FIBA 2023, la Selección Nacional de Puerto Rico está enfocada en llevar a cabo su mejor desempeño en el torneo que comienza a finales de este mes.

La selección llevó a cabo sus primeras prácticas esta semana luego de que los jugadores y dirigentes que participaron de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) culminarán los compromisos con sus respectivas franquicias. El equipo estará comandado por Nelson Colón, quien tendrá como asistentes a los técnicos Carlos González, quien acaba de ganar el campeonato con los Gigantes de Carolina y a su homólogo de los Capitanes de Arecibo, Rafael “Pachy” Cruz.

En junio, el escolta Gian Clavell anunció que debido a una operación en el menisco, no podría estar acompañando a la selección para su compromiso mundial. Posteriormente, una situación similar ocurrió con el armador José Alvarado, quien no recibió la dispensa de su equipo, los Pelicans de Nueva Órleans en la NBA, para participar en el torneo debido a una lesión de la cual no se ha recuperado.

Ante estas dos bajas, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) presentó una preselección con 14 jugadores que se compone del dúo campeón del BSN con los Gigantes de Carolina, el centro George Conditt y el armador Tremont Waters. Además del regreso del veterano John Holland a la selección nacional. También, la lista la completan: Jordan Howard, Ethan Thompson, Stephen Thompson, Phillip Wheeler, Aleem Ford, Isaiah Piñeiro, Justin Reyes, Christopher Ortiz, Ismael Romero, Timajh Parker Rivera y Arnaldo Toro. Sin embargo, este grupo pasará por un corte para decidir quiénes son los doce jugadores que finalmente representen a la isla en el Mundial.

El gerente general de la selección y exjugador, Carlos Arroyo, se ha mostrado complacido con el conjunto que se ha elaborado y asegura los ha visto enfocados en la misión de representar a la isla a nivel internacional.

“Todo el mundo bien enfocado, al comienzo del verano teníamos muchas expectativas, los muchachos bien enfocados en hacer su trabajo, entienden que es un grupo de 14 y ellos mismos tienen su deseo de hacer el último corte y ser parte de ese grupo que va para el mundial”, expresó Arroyo el pasado lunes en conferencia de prensa.

Arroyo también explicó que la integración de Holland al equipo se discutió desde que se supo la noticia sobre la lesión de Clavell en el mes de junio.

“John (Holland) se vuelve ahora el veterano del equipo, bien bonito verlo de vuelta al equipo nacional, fuera de todo lo que fue el pasado, siempre ha sido una persona que ha estado comprometido con el equipo, con sus compañeros, ha sido excelente compañero de equipo, excelente persona y al surgir la situación de Gian, existe una baja que hay que reemplazar”, indicó el gerente general.

Durante los entrenamientos del equipo en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, la selección recibió la visita del veterano José “Piculín” Ortiz, quien brindó palabras de aliento a los nuevos representantes del baloncesto boricua.

“Los puertorriqueños somos orgullosos en cualquier lugar del mundo. Demuestren compromiso, respeto al país y en lo que representan”, expresó en un video compartido por la FBPUR.

“Esto es simple. Van a salir a jugar baloncesto. La diferencia ahora es que lo harán por Puerto Rico. Y no importa con quién juegan, ni a cuál jugador se enfrenten, nunca, pero nunca, miren hacia abajo. Siempre miren hacia arriba con mucho orgullo”, añadió el jugador retirado que representó a la isla en múltiples ocasiones con su distintivo número 4.

El miércoles, la selección se dio cita en el Coliseo de Puerto Rico donde recibió teléfonos móviles de la compañía T-Mobile para que se puedan comunicar con sus familiares mientras estén fuera de la isla. En ese mismo escenario se llevará a cabo el primer fogueo de la selección frente a República Dominicana. Posteriormente, el equipo nacional partirá a Las Vegas donde enfrentará a Estados Unidos el 7 de agosto. Posteriormente, continuarán la gira de fogueos en Italia y Serbia .

La Copa Mundial de FIBA comenzará el 25 de agosto y se extenderá hasta el 10 de septiembre en Japón, Filipinas e Indonesia. Puerto Rico forma parte del Grupo B que tendrá su sede en Manila y está integrado además por las selecciones de Sudán del Sur, Serbia y China.

El primer compromiso de Puerto Rico en el Mundial será el 26 de agosto cuando enfrente a Sudán del Sur .