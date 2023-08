Brian Afanador vence a Jishan Lian en el WTT Contender Lima 2023

El tenimesista olímpico Brian Afanador, arribó el pasado domingo a Perú para participar del WTT Contender Lima 2023.

El dos veces olímpico llegó a Lima para participar del torneo WTT Contender. El utuadeño venció en la ronda de clasificatoria a Jishan Lian, el atleta chino nacionalizado en Estados Unidos, con 3 parciales por 2 para adelantar en el torneo. Luego Afanador trasladará su raqueta a Rio de Janeiro, Brasil para participar del segundo Contender en el continente latinoamericano donde se espera que continúe con su racha ganadora.

Y es que el 2023 ha sido un año de grandes logros para Brian Afanador, quien viene de una destacada participación en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 siendo el segundo atleta de la delegación y el atleta masculino más condecorado sumando 4 preseas: 1 oro, 2 plata y 1 bronce.

Imparable ante los mejores del mundo

Previo a los Juegos, el pasado mes de mayo Afanador fue el centro de atención en el mundo del tenis de mesa al asegurar una emocionante victoria en el Campeonato Mundial Sudáfrica 2023 sobre Hugo Calderano, el número 4 del mundo en el ranking.

En un electrizante encuentro que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos, Afanador mostró un nivel de juego excepcional y una determinación inquebrantable, superando a su adversario de primer nivel en 6 parciales. La victoria de Afanador sobre Calderano ha sido una muestra impresionante de su talento y su compromiso con el deporte.

“Estoy extremadamente agradecido por el apoyo que he recibido de mi equipo, mi familia y mis fanáticos. Cada día me esfuerzo por mejorar y enfrentar nuevos desafíos en la mesa. Esa victoria contra Hugo Calderano y el éxito en los Juegos Centroamericanos y del Caribe son hitos en mi carrera y me motivan a seguir trabajando duro para seguir escalando en el ranking y elevar nuestra bandera”, declaró Afanador tras los emocionantes eventos.

Brian se encuentre en su gira preparatoria por el continente latinoamericano previo a los Panamericanos Santiago 2023 donde buscará seguir cosechando medallas para el deporte puertorriqueño y escalando en el ranking mundial.