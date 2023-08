Astros adquieren al as Justin Verlander en canje con Mets

HOUSTON (AP) — Los Astros de Houston volverá a contar con Justin Verlander en su rotación tras adquirir el martes al tres veces ganador del Cy Young en un impactante canje el martes con los Mets de Nueva York, según informó una persona con conocimiento directo del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que los equipos no han oficializado el traspaso. Según varios informes de prensa, los Astros habían cedido al jardinero Drew Gilbert, un cotizado prospecto a los Mets.

Tras una decepcionante temporada, los Mets han desmantelado el roster más caro en la historia de las Grandes Ligas. Traspasaron al as Max Scherzer a los Rangers de Texas el domingo y ahora se desprenden de Verlander, quien recién en diciembre firmó un contrato de dos años y 86,7 millones de dólares. La serie de cambios previo a la fecha límite de canjes comenzó la semana pasada con el canje del cerrador David Robertson a los Marlins de Miami.

Verlander, de 40 años, se acreditó la victoria número 250 de su carrera el domingo, y 61 de las mismas fueron con Houston. Los Astros le adquirieron inicialmente de los Tigres de Detroit durante la temporada de 2017 para conquistar un campeonato de la Serie Mundial.

El derecho ganó su tercer Cy Young y segunda Serie Mundial con Houston la pasada temporada, para luego declararse agente libre.

Los Astros han ganado el Oeste de la Liga Americana en cinco de las últimas seis campañas, pero se encuentran medio juego detrás de los líderes Rangers de Texas.