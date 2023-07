Rodgers firma nuevo contrato con los Jets

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Aaron Rodgers tiene un nuevo contrato con los Jets de Nueva York y ha aceptado un recorte salarial en busca de dar un título de Super Bowl a una franquicia que no lo consigue hace décadas.

Rodgers llegó el miércoles a un acuerdo nuevo por dos años y 75 millones de dólares garantizados con Nueva York, de acuerdo con una persona enterada de la negociación.

El quarterback, cuatro veces elegido el jugador Más Valioso de la NFL, tenía casi 110 millones de dólares restantes en dinero garantizado en su acuerdo previo, firmado con Green Bay. Sin embargo, aceptó obtener menos dinero con Nueva York, una maniobra con la que sugeriría que su permanencia con los Jets podría ir más allá de la presente campaña.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque el equipo no anunció el contrato. NFL Network fue el primer medio en reportar que las partes habían accedido a un nuevo acuerdo, luego que Rodgers confirmó en la jornada que había accedido a un contrato modificado, que no incluye una etiqueta de franquicia pero sí impide que el mariscal de campo sea cedido en canje.

Rodgers había confirmado un reporte de ProFootballTalk, el martes por la noche, en el sentido de que accedería a un convenio modificado.

“Sí, hay algo que probablemente surgirá hoy”, comentó.

Resultó ser un contrato totalmente nuevo para un jugador que ha sugerido que quiere estar más de un año en Nueva York. Los Jets ganaron su único Super Bowl con Joe Namath en 1969 y jamás han vuelto a disputarlo siquiera.

“El equipo renunció a piezas significativas como para que esto sea un acuerdo de sólo un año”, dijo Rodgers unas horas antes de que circularan las noticias del contrato. “Estoy al tanto de eso. Pienso que todos lo estamos. Insisto, cualquier cosa podría ocurrir con mi cuerpo o con el éxito que tengamos este año... no sé si esto sea algo de sólo un año”.

Los Jets enviaron selecciones de primera, segunda y sexta ronda en el draft de este año a los Packers en abril. Otra selección de segunda ronda para el año próximo podría pasar a la primera si Rodgers participa al menos en 65% de las jugadas ofensivas.

Green Bay cedió sus selecciones de primera y quinta ronda de este año, junto con el quarterback.