Amanda Serrano hace que Jake Paul pruebe sus puños

Como parte de la preparación para su combate el próximo mes de agosto, Jake Paul ha estado entrenando junto a la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano.

Paul quien reside en Dorado, Puerto Rico publicó un video donde se observa a Amanda Serrano lanzando puños al abdomen del boxeador e influencer mientras este asegura esta preparado para su enfrentamiento contra Nate Díaz el próximo 5 de agosto.

El combate se llevará a cabo en Dallas y será disputado a 10 asaltos luego de un acuerdo ya que inicialmente serían 8 asaltos. Según ESPN, esta será la primera vez que Paul tenga un combate a 10 asaltos, mientras que también será el debut de Díaz quien viene de las artes marciales mixtas y la UFC.

El influencer y boxeador tiene récord de 6-1 y viene de su primera derrota ante Tommy Fury en el combate que se llevó a cabo en el mes de febrero.

En cuanto a la relación de Amanda Serrano y Paul, la boxeadora boricua firmó un contrato a finales del 2021 con la empresa del influencer MVP Promotions.

Para Serrano, que ofreció la entrevista a The New York Post en ese momento desde el gimnasio donde entrena en la ciudad de Nueva York, dijo que haber firmado con Paul la ha expuesto a personas que no conocían del boxeo femenino y aseguró estar “contenta y orgullosa de ser su primera luchadora”, algo que aseguró seguirá practicando para demostrar porque se lo merece.

“Firmar con MVP promotion es una de las mejores decisiones que he hecho hasta ahora en mi carrera. He sido ganadora mundial en siete divisiones por yo no sé cuantos años y nada bueno me ha pasado”, comentó.

El próximo combate de Serrano será el mismo día, 5 de agosto, cuando enfrente a Heather Hardy como parte de la cartelera de Paul y Díaz.