Mónica Puig revela dónde guarda la medalla de oro que ganó en Río 2016

La tenista puertorriqueña Mónica Puig estará de regreso al menos una vez más a las canchas de tenis tras anunciar su retiro y aprovechó para recordar el momento en que ganó la histórica presea dorada en las olimpiadas del 2016.

Puig reveló que la medalla de Río 2016 se encuentra en un armario de su casa en Atlanta que utiliza para reflexionar y en ocasiones mira la presea.

“Por mucho tiempo la tenía en la casa de mis papás porque me pasaba viajando, estaba en diferentes apartamentos, vivía en Arizona en un momento dado, así que ya estoy en casa y mi esposo me dijo, puedes traer la medalla a casa por favor”, expresó Puig en el programa radial El Despelote de La Nueva 94.

Del mismo modo, dijo que la noche en que venció a Angelique Kerber en las olimpiadas del 2016 se despertaba cada media hora para tocar la medalla debido a que no creía lo que había ocurrido.

“Ustedes saben cuando están teniendo un sueño tan brutal y de repente te despiertas...me tuve que despertar para ver que realmente pasó y es brutal”, expresó la tenista.

Puig aclaró que no podría volver al tenis profesional debido a la lesión que sufrió en el hombro y la obligó a retirarse. Sin embargo, podría realizar partidos de exhibición como el que tendrá contra Venus Williams en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot el 15 de septiembre.

“Es un partido amistoso, pero lo vamos a dar todo. Venus aún está bastante activa en el circuito de tenis, está jugando súper bien, así que yo tengo que dar lo mejor de mi...ya no tengo las presiones de antes con el circuito, cada vez que piso una cancha de tenis siento mucha felicidad. No me retiré por mi decisión, fue decisión de mi cuerpo”, expresó la tenista que estuvo alrededor de 13 años en el circuito profesional.

Puig en el 2016, ganó la primera medalla de oro para Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en el partido. En la final derrotó a Angelique Kerber, que llegaba al partido como segunda en el ranking mundial y en el procesó le ganó a Garbiñe Muguruza quien era cuarta en el ranking y vigente campeona del Roland Garros. Incluso, venció a Petra Kvitova quien finalmente obtuvo el bronce.

Según el portal web del Comité Olímpico Internacional, Puig ha tenido lesiones importantes durante los últimos tres años, en los que ha pasado por quirófano en cuatro ocasiones. Lo que ha sido una lucha constante por no separarse del tenis. La lesión más grave y que más tiempo llevaba era en el manguito rotador del hombro. Esto no le permitió defender su título olímpico en Tokio 2020.

Actualmente, se encuentra entrenando para el Ironman 70.3 Augusta 2023, carrera de ciclismo que ofrece 40 plazas de clasificación de grupos de edad a clasificar para VinFast Ironman 70.3 World Championship. El evento se llevará a cabo entre el 14 y 15 de diciembre de 2024 en Taupō, Nueva Zelanda.

Hace varias semanas Puig tuvo una caída de su bicicleta donde se lesionó una costilla mientras entrenaba. Ante esto perdió la confianza y tenía temor de volver a correrla. Sin embargo, continuó intentándolo y ya sigue su entrenamiento.

Cabe destacar que desde el 2022 está trabajando como analista de ESPN en la cadena de Estados Unidos. También, ha estado realizando maratones.