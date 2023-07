Pistons acuerdan con Stewart extensión de 4 años y 64 millones

DETROIT (AP) — Los Pistons de Detroit e Isaiah Stewart acordaron una extensión de contrato por cuatro años y 64 millones de dólares, de acuerdo con una persona con conocimiento de la negociación.

La persona habló con The Associated Press el lunes por la noche en condición de anonimato debido a que el acuerdo no se había anunciado. ESPN fue el primero en reportar la publicación del jugador sobre el acuerdo con los Pistons.

Stewart promedió 11.3 puntos y 8.1 rebotes por partido, ambas cifras más altas de su carrera, la campaña pasada. Ha promediado nueve puntos y 7,8 rebotes en sus tres años de carrera y estaba por entrar al último año de su contrato de novato.

Los Trail Blazers de Portland seleccionaron a la ex estrella de Washington en la posición 16 de 2020 y una semana después fue intercambiado a Houston y posteriormente a Detroit.

Stewart, de 2,03 metros, representa una muy necesitada presencia física para los Pistons.

La esperanza de la reconstrucción de Detroit está ligada principalmente al regreso de Cade Cunningham de una cirugía en la espinilla, además del desarrollo de los jugadores de segundo año Jaden Ivey y Jalen Duren, y del novato Ausar Thompson.

Los Pistons solamente ganaron 17 partidos la temporada pasada, el registro más bajo de la temporada, y Dwane Casey renunció como entrenador, con un año más de su contrato vigente, para asumir un rol en la oficina principal del equipo. La franquicia tres veces campeona de la NBA, solamente ha clasificado a los playoffs un par de ocasiones en 14 años.