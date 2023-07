Djokovic demuestra su experiencia en Wimbledon; Andreeva evidencia su inexperiencia

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — La experiencia de Novak Djokovic quedó a la vista de todos el lunes en Wimbledon. También quedó en evidencia la falta de experiencia de la rusa adolescente Mirra Andreeva

Djokovic, siete veces campeón en el All England Club y que busca su 24mo título de Grand Slam, alcanzó los cuartos de final en el torneo de césped por 14ma ocasión al superar por 7-6 (6), 7-6 (6), 5-7, 6-4 a Hubert Hurkacz, un duelo que inició el domingo en la cancha central.

Djokovic salvó tres puntos de set en el primero y otros dos puntos para evitar perder el segundo set. El encuentro se suspendió debido a la hora. El lunes finalmente Hurkacz se llevó un set con un casi perfecto saque.

“Honestamente no recuerdo cuando fue la última vez que me sentí más miserable en regresos... debido a lo certero y poderoso de su saque”, admitió Djokovic. “Tiene uno de los mejores saques del mundo y que es difícil de descifrar”.

Hurkacz sostuvo su saque en sus 67 games en Wimbledon este año hasta ese cuarto set ante Djokovic, quien lo quebró para irse arriba por 4-3.

Djokovic alcanzó los cuartos de final de un Grand Slam por 56ma ocasión y está a dos de empatar el récord de Roger Federer.

Enfrentará ahora al ruso Andrey Rublev por un boleto a las semifinales.

Andreeva, la rusa de 16 años que venía de la ronda de clasificación, había demostrado su madurez en su presentación en Wimbledon hasta que todo se vino a abajo el lunes.

La adolescente había ganado sus seis duelos anteriores en césped para alcanzar la cuarta ronda en el All England Club, dejó ir una amplia ventaja para perder por 3-6, 7-6 (4), 6-2 ante Madison Keys (25).

Andreeva se llevó el primer set y llegó a estar arriba por 3-0 en el segundo —ganando nueve de los 10 games en ese lapso— antes de ceder el partido a Keys. En un momento de frustración Andreeva lanzó la raqueta y recibió una advertencia de la umpire sueca Louise Azemar Engzell.

En el último juego, Andreeva se resbaló al intentar alcanzar una bola y su raqueta salió volando.

Engzell le quitó un punto por lanzar nuevamente la raqueta y con lo que Keys se llevó el punto de match. Andreeva peleó la decisión.

“No lancé la raqueta. Me caí”, le dijo Andreeva a Engzell. “Me resbalé y caí”.

Pero Engzell sostuvo la decisión.

Keys ha alcanzado las semifinales en los otros tres Grand Slams, incluyendo la final del Abierto de Estados Unidos en 2017.

Keys enfrentará a la ganadora del duelo entre la segunda sembrada Aryna Sabalenka y Ekaterina Alexandrova (21).

La campeona defensora Elena Rybakina también alcanzó los cuartos de final después de que la brasileña Beatriz Haddad Maia se retiró por una lesión en la cadera.

Chris Eubanks alcanzó los cuartos de final en su primera aparición en Wimbledon al vencer por 3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4, 6-4 a Stefanos Tsitsipas (5) y se verá ante Daniil Medvedev, quien avanz´ con el retiro de Jiri Lehecka.

También el lunes, la dos veces ganadora de Wimbledon Petra Kvitova enfrentará a la finalista 2022 Ons Jabuer antes del duelo de Carlos Alcaraz ante Matteo Berrettini.