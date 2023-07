¡Vamos boricuas! Puerto Rico gana oro en polo acuático de los Juegos Centroamericanos

El equipo de polo acuático masculino firmó el libro de la historia con su primer campeonato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lo hicieron con una extraordinaria victoria, 9-8, sobre el equipo de Cuba.

“Nos preparamos para el objetivo. Orgulloso de todo trabajo. Agradecido de todo el equipo. El sacrificio que hicimos valió la pena. Contento de lograr el objetivo con estos 12 hermanos que tengo aquí”, dijo el capitán Ángel Rosado.

Puerto Rico jugó su cuarta final en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Dos de ellas fueron con Cuba en Santiago de los Caballeros 1986 y Maracaibo 1998. En San Salvador 2002 jugaron contra México. En todas ellas ganaron medalla de plata.

La historia cambió cuando el debutante atacante Ángel Andino anotó el gol de la victoria para agenciar el oro a Puerto Rico ante los cubanos.

“Aquí todo el mundo vino a hacer un trabajo colectivo. En ese momento había que meter ese gol, para poder celebrarlo, todos como equipo al final del día porque a eso fue lo que vinimos. Estamos preparados para esto. Tuvimos una derrota anterior con ellos, pero de eso aprendimos y salimos con la victoria”, dijo Andino, natural de Caguas.

Este oro le otorgó la clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El medallero de los polistas ahora es de un oro, tres de plata y seis de bronce. Puerto Rico debutó en el polo acuático de Centroamérica y del Caribe en 1938.

Balonmano ponchó su boleto a Santiago 2023

El equipo de balonmano masculino concluyó con la cuarta posición en los Juegos San Salvador 2023 al perder 32-29 contra México, en el partido de la medalla de bronce.

Sin embargo, estos ocuparon el último boleto de la región que los llevará a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Magistral oro de Alondra Negrón

La aiboniteña Alondra Negrón selló con oro la participación de los puertorriqueños en la pista del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González. La corredora ganó los 3,000 metros con obstáculo.

Es la segunda boricua en hacer la gran gesta, tras su compañera de entrenamiento, Beverly Ramos, imponer el récord en la primera carrera oficial en unos Juegos durante la edición de Mayagüez 2010 y ser la primera campeona en la prueba.

“Mi entrenador me dio instrucciones para salir adelante en la carrera. Decidí ser un poco más conservadora, porque en este país hay mucha humedad. Cosa que no estoy tan acostumbrada. De principio a fin me encontré a mi misma. Supe que tenía el potencial para llevarme la medalla de oro. Una más me uno a esas preseas doradas”, dijo Negrón.

La corredora de largas distancias se coronó reina al rebasar la meta “fresca” y “sonriente” con tiempo de 10:14.34. La mexicana Arian Chía llegó en la segunda posición 10 segundos después. Chía hizo 10:24.04. La medalla de bronce fue para Stefany López con tiempo de 10:27.20.

El atletismo sumó 12 medallas. Estas se dividen en seis de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

Por el oro en el voleibol femenino

La rival es República Dominicana

La selección nacional de voleibol femenino derrotó en cuatro parciales, 25-23, 25-15, 8-25 y 25-15, al seleccionado de Colombia.

El partido por la medalla de oro será contra la República Dominicana a las 5:30 p.m. (3:30 p.m. El Salvador).