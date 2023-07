San Salvador 2023: La esgrima da la medalla 20 de oro para Puerto Rico

La esgrima le regaló este jueves la vigésima medalla de oro a la Delegación de Puerto Rico en los XXIV Juegos Centroamericanos y de Caribe San Salvador 2023.

Los esgrimistas César Colón, Carlos Padua, Jonathan Lugo y el suplente, Rafael “Fito” Western, derrotaron, 45-43, a Venezuela para ser los campeones de la modalidad de florete por equipo.

Esta es la primera medalla de oro en la rama masculina, en ediciones anteriores habían ganado cuatro medallas de bronce: La Habana 1982, Santiago de los Caballeros 1986, Cartagena 2006 y Mayagüez 2010 y una medalla de plata en San Salvador 2002. Como un hecho, el entrenador de la selección, Marlón Carrión, fue integrante del equipo en el 2002 y hoy logra el oro desde la dirección.

“Pensé en todos los meses de trabajo, años, ya que llevo fuera dos años (en Canadá). Estaban mis padres ahí, todo el mundo ahí. A pesar de todo, me concentré en el asalto. Mantuve la calma. Pude hacer el ‘come back’ y ganar el asalto 10-3 en esa última manga (asalto)”, dijo Padua, floretista que ganó el último combate 10-3, ya que Puerto Rico estaba abajo en el marcador 35-40, faltando tres minutos de competencia.

Los floretistas no la tuvieron fácil. Venezuela le hizo un combate rudo y estratégico. Por un momento, optaron por debilitar al tercer hombre de la escuadra, Lugo. Sin embargo, Colón pudo nivelar esos momentos difíciles para traer al equipo a flote.

“A mí me pasó lo de la rodilla hace ocho meses. Cuando me dijeron que tú tienes los ‘Centro’, tienes que estar ‘ready’. Fueron ocho meses ‘heavy’. Una recuperación cinco días a la semana, cuatro horas diarias, siempre en la mente con los ‘Centro’ y venir aquí para dar lo mejor de mí. Es un sentimiento brutal. Yo apenas comencé a hacer esgrima hace un mes y medio”, expresó Colón, segundo floretista de Puerto Rico, quien fue operado del ligamento cruzado en una de sus rodillas a finales del 2022.

Puerto Rico venció en cuartos de final a Cuba, 40-45. En la semifinal, los puertorriqueños eliminaron a Colombia, 45-43.

“Fui atleta. Fui entrenador de ellos (Colón y Padua). Volví a ser atleta. Un trabajo fuerte por la esgrima y por este oro. Me siento súper orgulloso. No tengo palabras para explicar un oro, retirarme con un oro. Esto es lo mejor que me ha pasado. Quiero darle las gracias a mi familia. A mi hija un beso y te dedico esta medalla. Gracias a todos”, manifestó lleno de emociones, Lugo, el floretista de 37 años con medalla de plata individual en Mayagüez 2010, y dos veces medallista de bronce por equipo.

Puerto Rico tuvo que esperar por la definición del combate entre México y Venezuela. Un combate apasionado y fogoso.

Los mexicanos habían ganado la semifinal, pero el festejo y la celebración “extrema” de su entrenador cubano Maikel Rodríguez llegó antes de que los árbitros, el ucraniano Bogdan Gurinenko y la colombiana Angela Orjuela, diera por concluida la competencia. Por lo que, el árbitro propinó una tarjeta negra por conducta antiética de Rodríguez en la precelebración, con una consecuencia de descalificación a los mexicanos y perder su pase a la final.

“Llegamos con unas expectativas bien grandes. Gracias al Comité Olímpico que nos apoyó. Todo el plan de trabajo nos salió a la perfección, como ‘ranquearnos’ y etcétera. La medalla individual la queríamos y se nos fue. Fue duro enfocar a los muchachos. Todos respondieron al máximo. Me quito el sombrero ante ellos. Hicieron el trabajo. Superaron las expectativas, porque yo les decía ‘tienen que ser mejor que yo’. Y, la tenemos”, añadió el entrenador nacional, Carrión.

La primera medalla de oro de Puerto Rico fue en espada femenina con Melissa Serrano, las hermanas Sasha y Mirthescka Escanellas, y Marie Walker bajo la dirección de Gilberto Peña.