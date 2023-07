“Tuvieron que ser cosas bien fuertes”: Nelson Colón sobre suspensión de André Curbelo

El dirigente de la selección nacional masculina de baloncesto, Nelson Colón, reaccionó a la controversia que ha relucido tras la suspensión del armador André Curbelo del equipo que se encuentra representando a la isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Colón lamentó lo ocurrido y las expresiones realizadas por Curbelo a través de las redes sociales. Al igual que defendió la gestión del gerente general del equipo, Carlos Arroyo, quien anunció la suspensión de Curbelo de manera indefinida.

“Es lamentable que pasen cosas como esta, Carlos estaba bien emocionado con este grupo porque en Puerto Rico todo el mundo habla de que hay que darle oportunidad a los jóvenes, que tenemos que buscar los torneos donde el talento joven lo podamos exponer, todo lo que se habla todos los días y cuando realmente encontramos el espacio para hacer eso, que vamos con un grupo joven, jugadores que tienen esta proyección de futuro, que nosotros queremos desarrollar pero lo estamos evaluando y empiezan a pasar cosas desde el inicio fuera de la cancha, uno va trabajando y moldeándolo”, expresó Colón.

“Yo no estoy en El Salvador, yo no puedo decir -esto fue lo que pasó-, pero fuera de eso conozco a Carlos Arroyo, primero como persona y ahora como gerente, llevamos dos años y si nosotros hemos tenido el éxito que hemos tenido, clasificamos a un mundial de la manera que clasificamos es porque Carlos Arroyo cree que la disciplina es primero y no va por encima de nadie”, añadió.

En entrevista con el programa deportivo La Garata de la Mega (106.9 FM), Colón indicó que aunque desconoce lo ocurrido debido a que no se encuentra en El Salvado, tuvo que haber sido algo “fuerte” para que Arroyo tomara la determinación de suspender a Curbelo.

“Para llegar a una decisión como esta es que las cosas allá se salieron de control y Carlos tuvo que tomar esta decisión, no es que eres lindo, feo, alto o bajito es que si esto pasó lo que llevó a Carlos a tomar esta decisión tuvieron que ser cosas bien fuertes”, indicó Colón.

Anoche, Curbelo, realizó una publicación donde asegura que unas denuncias que hizo sobre las condiciones en las que se encuentra la selección en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador fueron el detonante de su suspensión indefinida.

“La verdad les dolió, aquí hay jugadores pasando por dolencias, se están jugando 5 juegos corridos y ni tape (cinta adhesiva) a una práctica pueden traer”, expresó en sus redes sociales.

Sin embargo, reportes de prensa especializadas en el deporte aseguran que Curbelo tenía una actitud “problemática” en el equipo. Algo que el jugador negó a través de sus redes sociales.