El amor está en el aire en Wimbledon con Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — El amor está en el aire en Wimbledon: Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa son pareja.

Tras ganar su encuentro de primera ronda en la Cancha 15 el miércoles en el All England Club, Badosa se dirigió a las gradas de la Cancha 2 para estar presente en el triunfo de Tsitsipas.

Cuando le informaron al griego en la cancha que Badosa también avanzó, dijo que no sabía y la felicitó refiriéndose posteriormente a la jugadora como “Paulita”. Junto a su padre en las gradas, Badosa juntó sus manos en forma de corazón.

“Son nervios distintos”, admitió Badosa al describir lo que se siente estar alentándolo y no sólo concentrada en sus rivales. “ Viéndolo desde fuera creo que me pongo más nerviosa, por no puedo controlarlo. Pero estoy feliz que ganó".

Las redes sociales se han visto inundadas con fotos y videos de los dos juntos.

La pareja participara como dupla mixta en Wimbledon.

Badosa nació en Nueva York, pero representa a España. Llegó a colocarse como número dos del mundo y actualmente es 35ma. Su mejor actuación en un Grand Slam fueron los cuartos de final del Abierto de Francia 2022.

Tstisipas ha sido número 3 del mundo y es el quinto sembrado en Wimbledon. Ha sido dos veces finalista de un major, perdiendo ambos con Novak Djokovic —en Francia 2021 y este año en Australia.

Badosa comentó que estuvo presente en ese juego en enero en el Melbourne Park.

“Sorpresivo por que nunca sueño con tenistas, pero tuve un sueño sobre él esa noche —que ambos ganábamos el Abierto de Australia”, recordó el miércoles. “Y luego tuvimos un momento muy romántico, pero no lo voy a explicar. Lo voy a dejar ahí”.