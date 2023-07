Yarimar Mercado y Gustavo Enríquez se llevan la medalla de bronce en la competencia de rifle mixto

La pareja de Yarimar Mercado y Gustavo Enríquez ganaron en horas de la mañana de este martes la presea de bronce en la modalidad de rifle de aire diez metros mixto en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Los boricuas le ganaron al equipo de los guatemaltecos de Centro Caribe Sports (CCS), Jazmine Matta y Donalson Muñoz 17-9. La medalla de oro fue para los mexicanos Andrea Palafox y Edson Ramírez y la plata para los guatemaltecos Polymaría Alvarado y Douglas Oliva de CCS.

Con esta medalla, Mercado se convierte en una de las máximas medallistas de la delegación con un oro en rifle tres posiciones 50 metros, plata en rifle de aire 10 metros y bronce con rifle 10 metros mixto.

En este selecto grupo están los tenimesistas Adriana Díazy Brian Afanador, Kristen Romano y Yeziel Morales con tres o más medallas en San Salvador 2023.

Enríquez se despide con dos medallas de bronce en hombres 10 metros aire por equipo y 10 metros aire mixto.

Primer oro y medalla para Luis Joel Castro

El carolinense Luis Joel Castro se proclamó campeón de salto a lo alto en San Salvador 2023. El finalista olímpico Río de Janeiro 2016 logró la altura de 2.25 metros en su segundo intento, superando así al cubano Luis Zayas,

que hizo la misma marca, pero en el tercer salto. El momento de júbilo se vivió en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González.

“Es mi primera medalla en todo. Es de oro. Estoy bien feliz. Estuve saltando lesionado. Me había lastimado. Llevaba una semana sin saltar. La veteranía me ayudó a superar este momento”, dijo Castro.

Según el historiador Carlos Uriarte, la medalla de oro de Castro es la cuarta para el atletismo puertorriqueño en salto con altura. La primera fue hace 88 años en San Salvador 1935 por Juan Luyanda, quien repitió el oro en Panamá 1938. Fue hasta 1950 que Gilberto Torres dio la tercera presea dorada para el país. Desde entonces la búsqueda por este logro se extendió por 73 años.

“Cuando el cubano falló no sabía si celebrar, si ir a consolarlo. No sabía qué hacer, porque somos hermanitos”, comentó el también entrenador de los saltadores de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras para los eventos de la Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria.

La medalla de bronce fue para Shaun Miller Jr. con una altura de 2.22 metros. Los tres medallistas del evento celebraron sus logros entre el público con las banderas de sus países.