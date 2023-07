Cristian Azcona protagonista de las medallas de Puerto Rico en bolos

Puerto Rico consigue una medalla de plata y de bronce en la jornada masculina de trío y todo evento, en la continuación de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

En las dos medallas se repite un protagonista, Cristian Azcona. El jugador múltiple medallista en Juegos ganó plata con sus compañeros Jorge Rodríguez y David Márquez.

“Se siente muy brutal. No hay nada equivalente a unos Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Llegar al podio por tercera ocasión en Juegos, se siente espectacular. La medalla con los muchachos en trío, que son muchachos nuevos en los Juegos y no habían cogido una medalla en su vida, se siente hasta más especial poder compartirla con ellos”, expresó Azcona.

Puerto Rico hizo un empuje en la última jornada de la tarde para llegar al podio con 3935 palos El oro fue para Colombia (3951 palos) y el bronce para Venezuela (3910 palos).

En la competencia de bolos se bolea por primera vez para la competencia todo evento. Por lo que la medalla de bronce de Azcona es la primera de Puerto Rico, debutando así junto con el evento en San Salvador 2023.

“La medalla de bronce en todo evento, no la veía venir porque estaba bastante lejos antes de empezar el día de hoy (domingo). Solo me enfoqué en el evento de trío con los muchachos y poco a poco fueron cayendo los palos. Fue saliendo todo bien, cuando me entero de que a ciertos otros jugadores no les iba bien, pude cerrar bastante duro. Esa medalla es una medalla nueva. Es la primera vez que juego este evento. Es muy especial”, añadió el boleador profesional en ligas de Estados Unidos.

El podio quedó definido por Gonzalo Hurtado de México (4088), Oscar Rodríguez de Colombia (3990) y Azcona con 3980.

La abanderada Beverly Ramos quinta en el medio maratón

Por su parte, Rachelle de Orbeta llega cuarta a pesar de los calambres en marcha

La abanderada de la Delegación de Puerto Rico y fondista, Beverly Ramos, finalizó en la quinta posición del medio maratón de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Por su parte, Arnaldo Martínez concluyó en la séptima posición.

La boricua pasó por la meta con tiempo de 1:19.17. El podio fue ocupado por la venezolana Joselyn Brea (1:15:04), la mexicana Margarita Hernández (1:15:10) y la colombiana Angie Orjuela (1:15:19).

En la rama masculina, Martínez fue la representación de Puerto Rico. Este pasó la meta con tiempo de 1:10:28. El medallero fue ocupado por el plusmarquista de los Juegos, el guatemalteco Alberto González, con tiempo de 1:03.50. La presea de plata y bronce fueron para el colombiano José González (1:04.23) y el mexicano Juan Barrios (1:05:13).

Por el bronce en tiro con arco

El tiro con arco ya comenzó su competencia en el polígono de Tiro con Arco Ciudad Merliot.

El equipo mixto de arco compuesto, Jean Pizarro y Paola Ramírez, estará compitiendo contra México por la medalla de bronce. Este desafío será el viernes a las 5:49 p.m. (3:49 p.m. El Salvador).

Mientras, el equipo mixto de arco recurvo integrado por Nilka Cotto y Ángel González competirán el jueves contra Cuba por el bronce a las 12:12 del mediodía (10:12 a.m. El Salvador).

Vía nocaut la primera victoria del softbol femenino

El equipo de softbol femenino de Puerto Rico ganó su primer encuentro por la vía del nocaut 7-0 a las anfitrionas, El Salvador. La lanzadora estelar Taran Alvelo fue la ganadora con cuatro entradas completadas. El segundo partido de la fase de grupo será contra Venezuela este lunes a las 3:00 p.m. (1:00 p.m. El Salvador).

Segunda victoria en el polo acuático

El equipo de polo acuático sumó su segunda victoria 27-3 contra el seleccionado de El Salvador.

Puerto Rico finalizará este domingo contra Cuba la fase de grupo con partido a las 8:00 de la noche (6:00 p.m. El Salvador).

Arrancan con victoria en balonmano masculino

La selección nacional de balonmano masculino ganó ampliamente, 40-18, su primer encuentro contra El Salvador. De esta manera abre la fase de grupos con victoria. El próximo partido será este lunes versus Nicaragua a las 3:00 de la tarde (1:00 p.m. El Salvador).

Finalista en clavado 3 metros trampolín

El clavadista Emanuel Vázquez concluyó séptimo en el evento de trampolín 3 metros. Es el primer atleta que compite de la Delegación de Puerto Rico en el deporte.

Esgrima

La esgrimista Gabriela Padua finalizó su participación con el arma de florete individual. La boricua iba ganando el combate 12-9. Sin embargo, la colombiana Laura Guerra pudo rematar para tener la victoria, 15-13.

Este lunes estarán compitiendo en florete masculino individual, César Colón y Carlos Padua.