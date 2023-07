Controversia por fecha del juego de semifinales entre los Atléticos y los Vaqueros

El partido entre los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón, que se llevará a cabo este domingo, suscitó una controversia por el calendario de juegos del Baloncesto Superior Nacional.

Esto luego de que el dirigente de los Atléticos, Eddie Casiano, expresa estar en desacuerdo con que su equipo tendría menos de dos días de descanso tras obtener el pase a la semifinal.

Asimismo, indicó que la Liga le informó que el juego sería hoy, domingo, debido a la falta de empleados para la jornada del lunes en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

Ante esto, el alcalde de Bayamón comentó en un tuit: “Todos los municipios y sus empleados siempre hemos cooperado con el BSN, que es quien establece itinerarios. En Bayamón siempre estamos LISTOS! Nada tenemos que ver con decisiones de la Liga, incluyendo el calendario”.

Por su parte, los Vaqueros de Bayamón también se expresaron al respecto.

“Los Vaqueros de Bayamón es una Organización que valora, respeta y agradece la labor de nuestros empleados y colaboradores, incluyendo a la Administración Municipal de Bayamón y todos sus empleados, los cuales siempre han estado disponibles para apoyarnos. Nuestra organización NO es responsable del calendario de juegos del BSN. Acatamos el calendario provisto por la liga y ejecutamos nuestro plan de trabajo para cumplir con este. Los Vaqueros no se solidarizan con lo divulgado en cuentas NO oficiales ni con expresiones públicas que no representa el sentir de nuestro equipo”.

Calendario de la semifinal

Mets de Guaynabo vs. Gigantes de Carolina

Juego 1: Gigantes de Carolina vs. Mets de Guaynabo: 3 de julio

Juego 2: Mets de Guaynabo vs. Gigantes de Carolina: 6 de julio

Juego 3: Gigantes de Carolina vs. Mets de Guaynabo: 8 de julio

Juego 4: Mets de Guaynabo vs. Gigantes de Carolina: 10 de julio

Juego 5: Gigantes de Carolina vs. Mets de Guaynabo: 12 de julio*

Juego 6: Mets de Guaynabo vs. Gigantes de Carolina: 14 de julio*

Juego 7: Gigantes de Carolina vs. Mets de Guaynabo: 16 de julio*

*De ser necesarios

Vaqueros de Bayamón vs. Atléticos de San Germán

Juego 1: Atléticos de San Germán vs. Vaqueros de Bayamón: 2 de julio

Juego 2: Vaqueros de Bayamón vs. Atléticos de San Germán: 5 de julio

Juego 3: Atléticos de San Germán vs. Vaqueros de Bayamón: 7 de julio

Juego 4: Vaqueros de Bayamón vs. Atléticos de San Germán: 9 de julio

Juego 5: Atléticos de San Germán vs. Vaqueros de Bayamón: 11 de julio*

Juego 6: Vaqueros de Bayamón vs. Atléticos de San Germán: 13 de julio*

Juego 7: Atléticos de San Germán vs. Vaqueros de Bayamón: 15 de julio*

*De ser necesarios