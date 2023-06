Edgardo López gana plata en el inicio de la lucha olímpica

El luchador carolinense, Edgardo López, le dio la primera medalla a Puerto Rico en la modalidad grecorromana, en el inicio del torneo en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Todavía no me lo creo. Son muchos años trabajando para esto. Yo no esperaba llegar aquí. En verdad, que se dio. Ha sido hasta mejor, aquí tengo a mi familia que me vio”, dijo López, maestro de profesión.

López perdió la final contra el luchador cubano, Oscar Pino, 9-0. En la semifinal el boricua venció al nicaragüense Gamaliel Blandino, 9-1. En el combate de la preliminar, el luchador ganó 8-1 al mexicano Paul Morales.

“El sacrificio valió la pena. Muchas horas de entrenamiento. Uno piensa a veces, ‘¿Esto valdrá la pena?, genuinamente vale la pena. Cuando uno está en ese podio, uno dice ‘¡Wao!, yo logré esto por mi Patria. Son cosas que uno no puede describir”, expresó el luchador, que le dedicó a sus estudiantes la medalla.

López ganó bronce en Veracruz 2014. En Barranquilla 2018 finalizó en la quinta posición.

Plata para “Las Fieras” de balonmano

El equipo femenino de balonmano subió al podio con medalla de plata durante los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Para muchas de nosotras es sumamente difícil, porque son nuestros últimos Juegos Centroamericanos y queríamos ese oro. Habíamos perdido tres finales (Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018) y esta es la cuarta. Yo creo que se jugó bien, se hizo el plan. Tal vez, el plan de Dios parece que no era ese. Esto es una medalla, nadie nos regaló esto. Es difícil asimilar esto. Al final es una medalla que sigue valiendo”, dijo la pivote Cirs García.

Puerto Rico terminó el primer periodo con ventaja de dos goles, 14-12. La segunda mitad, Cuba invirtió el plan para ser ellas las que empataron el encuentro con marcador 14-12 (26-26). En el primer tiempo extra de 10 minutos, Cuba les arrebató las aspiraciones doradas a las boricuas con marcador de 3-2 y finalizó el desafío, 29-28.

“Es un poquito amargo, pero nadie nos regaló nada de esto. Nosotras hemos luchado todo el torneo para llegar a la final, para poder competir y trabajar por esa medalla de oro. Cuba fue mejor que nosotras en momentos determinados. Estoy muy orgullosa del trabajo que hicieron las chicas. Con Las Fieras voy a cualquier lado del Mundo”, dijo por su parte Sheila Hiraldo, lateral izquierdo de la selección.

Con esta presea, la marca de medallas desde su debut en el certamen en Ponce 1993 son cuatro medallas de plata y dos de bronce.

En el equipo tiene seis atletas líderes que son múltiples medallistas desde los Juegos de Cartagena 2006 hasta San Salvador 2023 con cuatro medallas de plata y una de bronce. Estas son: Roxanaly Carrasquillo, Kitsa Escobar, Sheila Hiraldo, Nathaly Ceballos, Jacqueline González y Ciris García.