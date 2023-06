Atletas puertorriqueños suman cuatro medallas más en San Salvador 2023

Los atletas de Puerto Rico sumaron cuatro medallas en la jornada del jueves, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Kristen Romano ganó otra medalla de oro en natación, su tercera en la competencia.

“Yo no tengo palabras. Gracias a Puerto Rico por todo su apoyo”, dijo Romano en declaraciones escritas.

Romano emergió como la tricampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, con tres medallas de oro y una de bronce, y dos récords centroamericanos.

Edgardo López agregó una medalla de plata en lucha grecorromana.

“Todavía no me lo creo. Son muchos años trabajando para esto. Yo no esperaba llegar aquí. En verdad, que se dio. Ha sido hasta mejor, aquí tengo a mi familia que me vio”, expresó López.

La boleadora Taishayé Naranjo conseguió un bronce en sencillos de bolos. Se convirtió en la primera en ganar una medalla en el evento de sencillos para la historia de los bolos puertorriqueños en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El presidente de la Federación de Bolos de Puerto Rico, Minuer Dawahara, manifestó: “Hoy vemos los frutos de 12 años de sacrificio. Ya tenemos el primer triunfo en Juegos Centroamericanos en la rama femenina con Taishayé (Naranjo)”.

Mientras, el equipo femenino de balonmano de Puerto Rico, conocido como “Las Fieras”, se llevó la medalla de plata en una reñida final contra Cuba.

“Para muchas de nosotras es sumamente difícil, porque son nuestros últimos Juegos Centroamericanos y queríamos ese oro. Es difícil asimilar esto. Al final es una medalla que sigue valiendo”, sostuvo la pivote Cirs García.

Plata para “Las Fieras” de balonmano

