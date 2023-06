Plata para Anaís Mendoza en surfing bodyboard

La surfista Anaís Mendoza agarró una ola plateada en la Playa Surf City donde se llevaron a cabo los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Me siento súper feliz”, dijo la aguadeña, que inició participación por Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa en Santa Marta 2022 y no logró conquistar medalla.

“Gracias a Dios lo puede hacer (ganar la medalla) y a todo el equipo que me ha apoyado”, añadió la atleta, que está acompañada de sus padres en San Salvador.

El podio de la modalidad bodyboard fue ocupado por la panameña Verónica Correa (13.50), la boricua Mendoza (9.84) y la venezolana Rosmarky Álvarez (8.77).

Oro para boxeadoras Ashleyann Lozada y Stephanie Piñeiro

El medallero boricua siguió sumando preseas cuando as boxeadoras Ashleyann Lozada y Stephanie Piñeiro ganaron este miércoles medallas de oro.

Lozada venció a la cubana Legnis Calá en los 66kg, consiguiendo su segunda medalla de oro en los Centroamericanos.

Mientras Piñeiro triunfó frente a la dominicana María Moronta 3-2 en los 57kg.

“Gussy” López gana primera medalla de gimnasia artística

José “Gussy” López ganó medalla de bronce en la final de anillas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Tardó en llegar la medalla, pero llegó. En verdad Barranquilla 2018 me dio bien duro, porque estuve en cuatro finales y me quedé fuera. En ese momento, leí un escrito de (el exesgrimista) David Bernier, que destacaba que él no tuvo medalla en sus primeros Juegos. Ese escrito de verdad, lo tenía en mi mente y me dije que ‘este va a ser mi momento de la medalla’. Eso me ayudó”, dijo López. El puertorriqueño finalizó con nota de 13.330. La medalla de oro fue para el colombiano Kristopher Bohorquez con 13.900. El cubano Alejandro de la Cruz quedó segundo con puntuación 13.800.