Havanna Cabrero trae la segunda medalla del surfing para Puerto Rico en los Centroamericanos

La surfista Havanna Cabrero sumó temprano en la mañana del jueves la segunda medalla de plata para la disciplina, que se lleva a cabo en Surf City.

Cabrero logró un metal plateado en la modalidad de tabla corta (shortboard) con puntuación de 12.60. La primera medalla de oro fue para Chelsea Tuach de Barbados (14.03) y el bronce lo ostentó la mexicana Shelby Detmers (10.30). Hubo una cuarta competidora de Venezuela, Rosanny Álvarez, con 7.87 puntos.

La puertorriqueña de 24 años inició dominando sus olas en la primera fase con 12.70 puntos celebrada el lunes. Ese mismo día en la segunda fase de olas la boricua continúo al tope con 13.50 puntos. Fue en el miércoles que la surfista bajó a la segunda posición con 9.74 puntos en la tercera ronda.

Cabrero se une a Anaís Mendoza, quien ganó plata en bodyboard el miércoles. El surf es uno de los deportes que debuta en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Anaís Mendoza gana la primera medalla para el surfing boricua en San Salvador 2023

La surfista Anaís Mendoza agarró una ola plateada en la Playa Surf City donde se llevaron a cabo los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Me siento súper feliz”, dijo la aguadeña, que inició participación por Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa en Santa Marta 2022 y no logró conquistar medalla.

“Gracias a Dios lo puede hacer (ganar la medalla) y a todo el equipo que me ha apoyado”, añadió la atleta, que está acompañada de sus padres en San Salvador.

El podio de la modalidad bodyboard fue ocupado por la panameña Verónica Correa (13.50), la boricua Mendoza (9.84) y la venezolana Rosmarky Álvarez (8.77).

Oro y récord centroamericano para Kristine Romano

La nadadora Kristine Romano ganó el martes con récord en los 400 metros combinados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

A su vez, la debutante Portia del Río Brown subió al podio con medalla de bronce junto con Romano.

La especialista en eventos combinados de la natación lisa quebró su propio tiempo en el certamen de la región de 4:46.31 establecido en Barranquilla 2018. En esta ocasión bajó el cronómetro a 4:45.47 ganando la medalla de oro por una ventaja de alrededor 15 metros de sus compañeras.

“Muchas veces no puedes tener un plan. Muchas veces no se puede controlar lo que pueden hacer otras personas en la carrera. Mi plan es nadar duro desde el principio. Me siento bien orgullosa, que yo pudiera ganar la medalla de oro”, dijo Romano, que a su salida de la piscina fue felicitada por el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejías.

El podio lo compartió con su colega Del Río Brown, quien se confundió en un abrazo con Romano al llegar a la carpa de la Delegación de Puerto Rico. Entre ellas, se compartían palabras de felicitación y admiración. La debutante nadadora estuvo hasta los primeros 200 metros en la sexta posición. Poco a poco fue ganando terreno hasta cronometrar 4:59.81 y ganar la medalla de bronce.

“De verdad yo traté sacar todo de mi mente, porque cuando nado sin nada en mi mente lo hago mejor. Después de los primeros 200 metros vi que estaba un poco atrás y ahí pensé ‘tienes que estar en podio. Tienes que representar bien a Puerto Rico’. Y, lo hice”, expresó Del Río Brown.

La medalla de plata en el evento fue para la mexicana Karen Rodríguez parando el reloj en 4:59.60.