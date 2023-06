Bronce para Puerto Rico en baloncesto femenino

La escuadra nacional de baloncesto femenino cumplió con sumar una medalla de bronce para la Delegación de Puerto Rico en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

En esta ocasión, las basquetbolistas pudieron capitalizar, nuevamente, sobre el quinteto Cubano con victoria de 73-67. 6

Puerto Rico en estadística produjo 38% en canastos de dos puntos, 36% en canastos de tres puntos y 89% en tiradas libres. En faltas, estuvieron por debajo con nueve, comparado con Cuba que hizo 17. Las mejores anotadoras fueron Jaqueline Benítez y Mya Hollingshed con 16 puntos cada una y la capitana Pamela Rosado con 12 tantos.

Las boricuas cerraron el certamen con récord de 5-4, teniendo una sola derrota contra Islas Vírgenes de Estados Unidos en el partido por el pase a la medalla de oro.

Sobre el baloncesto femenino: Esta fue su décima quinta participación en los Juegos. Su primera experiencia fue en el 1946 en Barranquilla, Colombia. Desde 1974 en Santo Domingo han estado presentes en todos los demás torneos de los Juegos. Finalizado el certamen regional el medallero de las boricuas tiene un oro, cinco medallas de plata y cuatro de bronce para un total de 10. En Mayagüez 2010, ganaron su primera medalla de oro.

Bronce para Andrés Pérez en barra horizontal

El gimnasta Andrés Pérez selló con medalla de bronce la jornada deportiva de los boricuas en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La medalla de Pérez es la segunda en estos juegos para la gimnasia artística masculina, siendo la primera la de su compañero José “Gussy” López en anillas el martes.

“Por fin…, por fin llegó (la medalla), después de altas y bajas. Esto es lo más importante, que llegó la medalla, dentro de altas y bajas no nos quitamos.”, dijo Pérez, atleta natural de Bayamón.

El gimnasta conquistó su presea en el aparato de barra horizontal con puntuación de 12.850. Un premio que recompensa sus días de perseverancia en San Salvador 2023, ya que había conquistado la sexta posición por equipo, quinto lugar en salto y “no me fue tan bien en el all aorund” con el duodécimo lugar.

“Seguimos pa’ lante peleando. Por fin se me dio. Me voy muy, muy contento. Esta era mi última oportunidad en estos juegos, el último aparato. ¡Qué se me diera de esta manera, estoy súper contento!”, dijo el olímpico juvenil en Nanjing 2014 y representante de Puerto Rico en los Juegos Barranquilla 2018.

La presea de oro y plata fueron