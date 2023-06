“Gussy” López gana la primera medalla de gimnasia artística

El atleta José “Gussy” López ganó el martes medalla de bronce en la final de anillas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Nadadora boricua Kristen Romano gana oro en los 400 metros combinado

“Tardó en llegar la medalla, pero llegó. En verdad Barranquilla 2018 me dio bien duro, porque estuve en cuatro finales y me quedé fuera. En ese momento, leí un escrito de (el exesgrimista) David Bernier, que destacaba que él no tuvo medalla en sus primeros Juegos. Ese escrito de verdad, lo tenía en mi mente y me dije que ‘este va a ser mi momento de la medalla’. Eso me ayudó”, dijo López, estudiante de Publicidad y Mercadeo de la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón.

El puertorriqueño finalizó con nota de 13.330. La medalla de oro fue para el colombiano Kristopher Bohorquez con 13.900. El cubano Alejandro de la Cruz quedó segundo con puntuación 13.800.

“En esta misma rutina me lastimé un poco el hombro (izquierdo). Fue terminando la salida. Me hablaba. Me decía ‘esto es lo último que me queda. Ahora que estoy bajando revoluciones siento un poco de dolor. Ya me queda poco, es no pensar en el dolor y seguir”, añadió.

El ahora medallista de bronce estará concluyendo su participación en San Salvador con las finales de salto y barras paralelas a celebrarse este miércoles en el complejo deportivo Merliot.

“Tuve la oportunidad de que mis papás me vieran en vivo. Fue lindo. Sé de sus frustraciones, lo que hacen por mí. Duele mucho las frustraciones y ellos cargan con las mías. Como deportista uno se quiere salir, y ellos están ahí para decirme que no me rinda. Esto es de ellos también”, expresó.

Puerto Rico obtiene medalla de oro en voleibol de playa femenino

¡Primera medalla de oro en voleibol de playa femenino de Puerto Rico! La pareja de Allanis Navas y María González escriben sus nombres en letras mayúsculas en los libros de historia deportiva de Puerto Rico, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de Voleibol (Norceca).

La dupla femenina se proclamó campeona del torneo de voleibol de playa de San Salvador 2023. Las boricuas derrotaron, 2-1, a las dominicanas Bethania Almanzar y Julibeth Payano.

“Realmente estamos sin palabras. Es un orgullo poder representar a Puerto Rico en cualquier evento. Y, poder llevar una medalla de oro, más feliz todavía. Estamos súper felices de poder llevar un poquito de alegría a Puerto Rico”, dijo Navas con una sonrisa de “oreja a oreja”

Las boricuas habían perdido el primer parcial, 19-21. Sin embargo, su bravura, coraje y confianza se crecieron a niveles únicos para sacar de la arena a las quisqueyanas 21-11 y 15-12.

“Increíble, increíble de verdad. Es un honor, no tenemos palabras. Hacer sonar La Borinqueña en el podio es indescriptible el sentimiento”, expresó por su parte González, que no paraba de sonreír de alegría.

Navas y González vienen con un trayecto deportivo de menos a más. Las voleibolistas fueron finalistas en los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires 2018. Luego, participaron en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 llegando en la quinta posición. En los primeros Juegos Panamericanos de Cali 2021 conquistaron el oro y la clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Actualmente, están clasificadas al mundial de voleibol de playa que tendrá lugar en Tlaxcala, México y han conquistado varios podios del circuito de Norceca.

En la edición de Mayagüez 2010, Yarleen Santiago y Dariam Acevedo ganaron la medalla de plata.