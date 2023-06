Brian Afanador cae ante Cuba y se lleva plata en tenis de mesa

El tenismesista puertorriqueño Brian Afanador no tuvo su mejor día ante el cubano Andy Pereira y cayó en el partido por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador.

Afanador cayó 4-1 ante el cubano quien dominó gran parte del partido a pesar de que al final el boricua dio la batalla pero no fue suficiente.

El utuadeño derrotó en semifinales al dominicano Jiaji Wu, 4-1. En la serie de cuartos de final despidió al cubano Jorge Campos, 4-1. En el juego que abrió la acción en la rama masculina, este le ganó a Raymundo Medina de Venezuela.

Adriana Díaz arrasa ante México y gana oro para Puerto Rico

Una barrida fue lo que hizo la puertorriqueña Adriana Díaz para ganar la medalla de oro en el tenis de mesa individual femenino sobre la mexicana Yadira Silva en los Juegos Centromericanos.

Díaz dominó todo el partido ante la mexicana al vencer 4-0 en la categoría de sencillos femenino.

“En estos eventos unos siempre tiene un poco de presión porque no estás representando el nombre de uno sino a Puerto Rico, pero realmente eso me llena de mucha energía no te lo puedo negar, todas las veces que la gente de Puerto Rico viene a verme o me felicitan para mi siempre es un honor y estoy super contenta de que pude ganar esta medalla de oro para Puerto Rico”, expresó Díaz tras la victoria.

Diaz venció en semifinales a su compañera de equipo, Brianna Burgos, 4-0. En cuartos de final despachó a la cubana Daniela Fonseca, 4-0. En el primer juego del día derrotó a la mexicana Mónica Serrano, 4-0.