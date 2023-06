Adriana Díaz y Brian Afanador van por el oro en el tenis de mesa

Los primos Adriana Díaz y Brian Afanador estarán en la final este martes del evento de sencillos del tenis de mesa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 202.

La primera raqueta en subir al escenario finalista será Adriana Díaz a las 12:00 del mediodía (10:00 a.m. El Salvador). La utuadeña jugará contra la mexicana Yadira Silva. Diaz venció en semifinales a su compañera de equipo, Brianna Burgos, 4-0. En cuartos de final despachó a la cubana Daniela Fonseca, 4-0. En el primer juego del día derrotó a la mexicana Mónica Serrano, 4-0.

Por su parte, Afanador tendrá de raqueta rival al cubano Andy Pereira a las 12:45 p.m. (10:45 a.m. El Salvador). El también hijo de Utuado derrotó en semifinales al dominicano Jiaji Wu, 4-1. En la serie de cuartos de final despidió al cubano Jorge Campos, 4-1. En el juego que abrió la acción en la rama masculina, este le ganó a Raymundo Medina de Venezuela.

Hasta el momento, el tenis de mesa le ha dado a Puerto Rico: un oro (por equipo masculino), dos platas (equipo femenino y doble masculino) y dos bronces (doble femenino y doble mixto).

Ashleyann Lozada y Stephanie Piñero también van por el oro en el boxeo San Salvador 2023

Las boxeadoras Ashleyann Lozada y Stephanie Piñeiro irán por la medalla de oro este miércoles en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Lozada derrotó por decisión unánime a la dominicana Miguelina Hernández en los 57 kilos.

“Estoy muy bendecida. Muy agradecida con Dios, porque es el autor de mi carrera de mi vida. Fue una pelea muy buena, de verdad”, dijo Lozada.

La boricua subirá al ensogado el miércoles contra la cubana Legnis Calá, quien venció en semifinales a la mexicana Esmeralda Falcón. Una rival que es nueva en el panorama de Lozada.

La “socia y vecina” de Lozada, Piñeiro cumplió una parte de su meta: cambiar el color de la medalla ganada en Barranquilla 2018. La pegadora de los 66 kilos venció por decisión unánime a la venezolana Juliannys Álvarez.

“Nosotros vamos en busca del oro. Me siento bien contenta, porque me pude quitar ese sabor amargo de los pasados Centroamericanos donde me tuve que conformar con el bronce. Esta vez vamos a lo último y vamos a llevar ese oro para Puerto Rico”, dijo la también baloncelista en la Liga de Baloncesto Superior Femenino.

La pelea por la medalla de oro será contra la dominicana María Moronta. Esta ganó por nocaut sobre la cubana Adrianne Imbert.

Temprano en el día, el arecibeño Caleb Tirado oficializó la primera medalla de bronce para la Delegación de Puerto Rico en boxeo, en los 57 kilos. El boricua perdió por decisión unánime ante el venezolano, Yoel Finol.

Otra puertorriqueña que ganó medalla de bronce fue Krystal Rosado en la división de los 50 kilos. Ella fue derrotada por decisión unánime por Aylin Jamez, que compite por Centro Caribe Sports (Guatemala).