Medallas de plata en natación y bronce en judo para la delegación boricua en los Centroamericanos

La delegación de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevan a cabo en San Salvador continúa conquistando medallas.

El nadador Yaziel Morales sumó una medalla de plata a su exitoso currículo en la natación. En esta ocasión lo hizo en el evento de 200 metros mariposas, rompiendo la línea tradicional en su especialidad de dorso. La competencia de natación se lleva a cabo en el Complejo Acuático Merliot.

“Yo quería romper el hielo con una medalla. Si podía ser de oro, pues perfecto. Yo nunca me voy a tirar al agua a perder. Estoy muy contento por Eric Gordillo y su medalla de oro histórica para Guatemala (que están compitiendo por Centro Caribe Sports)”, dijo el múltiple medallista en las ediciones pasadas de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018 en eventos de dorso.

Morales clasificó a la final con el mejor tiempo de la preliminar 2:01.06, ganando el privilegio de salir por el carril cuatro en la segunda tanda del día. La medalla de plata fue ostentada con tiempo de 1:59.05.

“Me gustó romper el hielo con una medalla de plata en los 200 metros mariposas, un evento que no es el mío”, añadió el bayamonés.

“Mi coach de Azura, siempre nos inculca a que disfrutemos, no importa lo que pase. El 200 metros mariposas es un evento que yo me lo tiraba para disfrutarlo. Entonces él me dijo, ¿por qué no nadarlo aquí (San Salvador 2023) y le hice caso”, concluyó Morales, quien en las gradas tuvo la presencia de sus padres.

En este mismo evento nadó Jarod Arroyo, quien finalizó en la séptima posición (2:04.88).

Por su parte, Kristen Romano llegó en la cuarta posición en los 400 metros libres con tiempo de 4:20.48.

Contenta la Federación

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Natación, Fernando Delgado, fue una de las personas que se abrazó con Morales efusivamente cuando el nadador llegó a la carpa de la Delegación de Puerto Rico, dejando salir su emoción por el atleta y la medalla de plata.

“Nosotros esperábamos que la medalla fuera bronce. Pudo ser casi oro. Esa plata es bienvenida. Comenzamos bien, con el pie derecho”, indicó Delgado.

Morales tendrá una jornada de tres eventos adicionales en su especialidad dorso: 50 metros, 100 metros y 200 metros.

Francine Echevarría: gana bronce en judo

La judoca de los -52 kilos, Francine Echevarría, ganó la medalla de bronce para el judo puertorriqueño en el primer día del deporte de combate en los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La atleta de 23 años venció en el combate por el bronce a la guatemalteca, que compite por Centro Caribe Sports, Lourdes Martínez, por ippon. Su ruta al medallero incluyó una victoria sobre la dominicana Coral Velasquez por ippon. El combate para la ronda de cuartos de final lo ganó por no presentarse la contrincante de Haití, Jennifer Etienne. En semifinales, tuvo la difícil tarea de pelear con la mexicana Paulina Martínez, perdiendo por sido y wazari (2-1).

En otros eventos, las puertorriqueñas Allanis Navas y María González avanzaron a la semifinal del voleibol playero. Estas volverán a jugar el próximo lunes.

Howard Roche obtiene primera medalla de Puerto Rico en Halterofilia

El levantador de pesas, Howard Roche, alzó medalla de bronce para la Delegación de Puerto Rico, que compite en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La gesta la realizó en la división de los 55 kilogramos evento arranque, que abrió la acción en la Cuna del Mágico González.

“Esta medalla significa mucho sacrificio. Se la dedico a mis dos niñas, mi familia, a mis entrenadores, al Comité Olímpico de Puerto Rico, que me ha ayudado en todo este proceso”, indicó Roche.

El atleta natural de Juana Díaz estuvo activo en el 2019 representando a la Universidad Ana G. Méndez en el torneo de la Liga Atlética Interuniversitaria. En ese momento, dejó establecida la marca de 96 kilos en el 2019 en la categoría 56 kilos. Luego, partió a los Estados Unidos.

“Me retiré. Fue difícil. Cambió la categoría. En este último año estuve preparándome. Gracias a Dios que la meta se cumplió y se superó estableciendo una nueva marca personal en arranque de los 105 kilos. Es una sensación que quiero que todos mis compañeros lo vivan”, dijo el levantador de pesas puertorriqueño, que se preparó en Bogotá, Colombia.

Es la primera medalla de Puerto Rico en la rama masculina, después de ganar cinco medallas (una de plata y cinco de bronce) en Mayagüez 2010.