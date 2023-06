Ray González: El mártir que se sacrificó para salvar la industria de la lucha libre puertorriqueña

Tiene mil pseudónimos, pero su nombre es sinónimo de excelencia. Algunos lo conocen como Mr. Rayting. Otros como “The One and Only”. Más recientemente como El Más Importante de su Generación. Pero para Puerto Rico entero, él es quien nunca nos abandonó.

Ray Gonzalez es uno de los luchadores más importantes en la historia de la lucha libre puertorriqueña. Con una carrera que incluye luchas en cuatro décadas diferentes, Mr. Rayting ha dejado su huella en la industria de la lucha libre de Puerto Rico, convirtiéndose en uno de los ídolos de múltiples generaciones que ha impactado nuestra cultura como puertorriqueños. Ray Gonzalez tuvo ofertas para firmar en las empresas más grandes del mundo a lo largo de su histórica carrera. Sin embargo, fue uno de los pocos luchadores que se mantuvo en la escena luchística de la isla durante un momento en que muchos abandonaron la lucha libre puertorriqueña. Esto por miedo a que la misma se extinguiera.

Desde su debut, Ray ha sido un elemento consistente del paisaje luchístico en el 100 por 35. Su estilo de lucha, personalidad y habilidad en el micrófono cautivaron a los aficionados, lo que lo llevó a ser uno de los luchadores más reconocidos y populares de la industria. Gonzalez ha luchado con los mejores luchadores de Puerto Rico y del extranjero. De hecho, para ganar su primer Campeonato Universal de la WWC, tuvo que derrotar a Greg “The Hammer” Valentine, hoy día integrante del Salón de la Fama de la WWE.

No obstante, lo que realmente distingue a Gonzalez es su dedicación a la lucha libre de Puerto Rico. En la década de 2000, la lucha libre en la isla comenzó a enfrentar un declive en popularidad. Esto principalmente porque muchos luchadores se trasladaron a otros circuitos como WWE, TNA, AAA en México y hasta Japón. Las figuras más importantes abandonaron la industria por completo buscando crecer sus nombres. Pero Gonzalez se mantuvo firme, negándose a dejar la lucha libre de Puerto Rico, luchando en arenas grandes y pequeñas, incluso cuando hacerlo era poco rentable.

Ese compromiso y dedicación permitieron a Gonzalez dejar un gran impacto en la lucha libre en Puerto Rico. Muchos aficionados admiran su tenacidad y respetan la manera en que defendió el deporte y su legado, incluso en tiempos difíciles. ¿Cuán difíciles? Ray González compitió en estadios de béisbol llenos a capacidad con decenas de miles de personas, pero en los tiempos más oscuros de la industria llegó a competir en pequeñas arenas con sólo decenas de personas. En ambos escenarios competía con el mismo amor al público presente.

Él se ha convertido en un modelo a seguir para muchos luchadores jóvenes que buscan tener éxito en la lucha libre y mantener la tradición presente en Puerto Rico. De hecho, ha sido Ray junto a José Roberto Rodríguez quienes han levantado una nueva generación de luchadores puertorriqueños hambrientos y dispuestos a quedarse en Puerto Rico. Por primera vez en su carrera, Ray González habló sobre nunca haber abandonado lo que es conocido como el último territorio de la industria. Este habló con el actor Ricardo Álvarez para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce. Esto fue lo que nos dijo:

“Yo he estado aquí por los pasados más de 30 años. Me crié aquí en el territorio de Puerto Rico. Yo no me fui a experimentar a Estados Unido o al circuito internacional por miedo a que desapareciera el territorio de Puerto Rico. Otros colegas habían tomado la decisión de irse. Yo estaba en un momento en donde Carlos (Colón) e Invader (1), que eran las estrellas del momento, estaban por salir”.

“Los muchachos, que eran las estrellas como TNT (Savio Vega), Miguelito y Castillo, esos muchachos que eran las estrellas que iban a seguir (el legado) optaron por salir. Optaron por irse internacionalmente. ¡Y no los culpo! Yo me disfruté sus logros y sus victorias en el extranjero”.

“Esa fue una de las razones por las cuales me quedé. Para que el territorio siguiera existiendo. Me quedé aquí aprendiendo de los que saben”.

El legado de Gonzalez es evidente en el hecho de que todavía es reverenciado por los aficionados de la lucha libre de Puerto Rico. Visto por muchos como el más grande de la era moderna en la lucha libre puertorriqueña. En los últimos años, ha participado en una serie de eventos y ha sido objeto de homenajes y reconocimientos por parte de sus compañeros de lucha y la industria en general. Al día de hoy, Ray nunca ha tenido un no para su afición cuando se trata de una foto, un autógrafo o hasta un consejo. Su legado ha sido fundamental para garantizar que la lucha libre en la isla perdure, incluso contando con las miles de dificultades y retos a lo largo de los años.

Ray Gonzalez es uno de los luchadores más representativos de la lucha libre de Puerto Rico. Su legado ha sido fundamental para el éxito pasado, presente y futuro de la industria en la isla. En Aniversario 50, Ray González hace historia enfrentándose al último de los Colón que no ha enfrentado en dicho evento, Eddie “Alábalo” Colón. ¿Logrará Ray darle Jaque Mate?

WWC, El Otro Mundo, presenta Aniversario 50, el más importante de todos, dedicado a los pioneros y pilares de la WWC. Este sábado 24 de junio en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón a las 5:00pm.

Por el puesto de Director de Operaciones de WWC, con dos árbitros sorpresas traídos por cada luchador, nadie puede intervenir, tiene que haber un ganador y no habrá revancha: El más importante de su generación, Mr. Rayting, Ray González, choca ante la ex súper estrella de la WWE, La Maravilla, Eddie ‘Alábalo’ Colón.

Boletos en: ticketera.com/wwcaniversario50/

El evento está disponible por PPV en FITE TV, Liberty, Claro TeVE, Naicom y Ticketera por solo $19.99. La boletería abre a las 12:00pm el sábado.