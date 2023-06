Sin Messi, Argentina supera 2-0 a Indonesia en amistoso

YAKARTA (AP) — Sin Lionel Messi en el equipo, Argentina dio espacio a sus juveniles y derrotó el lunes 2-0 a Indonesia en el cierre de una gira de amistosos en Asia.

Leandro Paredes y Cristian Romero, ambos jugadores de perfil defensivo, firmaron los goles de los campeones mundiales en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta.

Paredes, un volante de contención, hizo el primer tanto con un derechazo desde más de 30 metros que clavó en un ángulo a los 38 minutos, justo cuando la Albiceleste padecía para romper la resistencia de un rival que figura 149 en el ranking de selecciones de la FIFA.

El central Romero anotó el segundo poco después de la reanudación, definiendo con un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Giovani Lo Celso.

Messi, autor del primer gol en la victoria 2-0 ante Australia en Beijing el jueves pasado, recibió la autorización del técnico Lionel Scaloni para adelantar sus vacaciones. El astro de 35 años podría debutar con el Inter Miami en julio tras anunciar su salida del Paris Saint-Germain para jugar con el club de la MLS a inicios de este mes.

Tras el partido en Beijing, Messi matizó unas declaraciones suyas sobre su futuro con la selección al mencionar que no ha cerrado del todo las puertas a estar en el Mundial de 2026, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Subrayó que es algo difícil por su edad, pues llegaría con 39 años.

Messi no fue el único ausente. El atacante Ángel Di María y el central Nicolás Otamendi también fueron liberados con anticipación.

Scaloni asignó a Julián Álvarez y Nicolás González la función de liderar el ataque.

También se destacó el debut en la selección de Facundo Buonanotte, volante de 18 años que juega en el Brighton de la Liga Premier.

“Es una locura. El técnico me dio la confianza, me dijo que haga lo que estaba haciendo en el club, que lo estaba haciendo bien”, señaló Buonanotte, quien fue titular. "Me dijo que disfrute, que no era un partido para que demuestre, sino para que me conozca con mis compañeros, así fue me sentí muy bien, hicimos un gran partido”.

Otro adolescente que sumó minutos con la Albiceleste fue Alejandro Garnacho, atacante de 18 años que milita en el Manchester United. Garnacho ingresó por González para jugar la última media hora.

Scaloni destacó haber aprovechado la oportunidad para darle minutos a los más jóvenes.

“Más allá del resultado, del juego, queríamos que estos chicos jueguen y disfruten y se vayan acoplando a lo que es el equipo”, dijo Scaloni. "Pero no hay que apurarlos”

Argentina ejerció el control del balón al enfrentar a Indonesia por primera vez a Indonesia. Pero le faltó claridad para resquebrajar el entramado defensivo de los anfitriones que fueron alentados por más de 60.000 espectadores, entre ellos el presidente indonesio Joko Widodo..

Indonesia por poco logró nivelar el marcador al comienzo de la segunda parte con un cabezazo de Elkan Baggott, zaguero del Ipswich de la segunda división inglesa, que fue repelido por el arquero Emiliano Martínez.

Argentina ahora se alista para el inicio de las eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial de 2016, las cuales comenzarán en septiembre, midiéndose contra Ecuador y Bolivia.

“Hemos hecho un par de retoques a los que vinieron del Mundial", valoró Scaloni. “Estamos abiertos a lo que venga, a la gente que se pueda destacar, sin mirar el carnet de identidad, sin mirar la edad que tienen, aprovechando el momento de cada uno”.