La Fiebre de Pickelball llega al Mall of San Juan

El Pickelball llega al Mall of San Juan

Pickelball es un deporte que combina muchos elementos del bádminton, ping-pong y tenis y ahora podrá practicarse en el Mall of San Juan a partir del 15 de junio. Este concepto recreacional se llevará a cabo en el antiguo local de Nordstrom en The Mall of San Juan, y ofrecerá a los apasionados del pickleball 15 canchas.

Los productores, Carlos Argomaniz y Sandra Fernández, aseguraron a través de un comunicado que, “Siempre estamos buscando nuevas tendencias y desde el año pasado veníamos observando el crecimiento de este deporte. Hemos creado diversos conceptos en este espacio y nos falta algo deportivo-recreacional y de ahí nace la idea. Eso sumado a los calores intensos que estamos sufriendo entendíamos que existe una necesidad de espacios interiores donde jugar pickelball. Este espacio es perfecto, contamos con sobre 70 mil pies cuadrados con aire acondicionado donde la gente puede venir a disfrutar”.

El mismo abrirá las puertas de lunes a viernes de 8:00 am a 9:00 PM y sábados y domingos de 10:00am a 7:00pm, aunque los horarios pueden estar sujetos a cambio.

Pickelball es el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial y de Estados Unidos en los últimos años, principalmente desde que mucha gente buscaba nuevas opciones de diversión durante la pandemia. Según la Asociación de la Industria del Deporte y el Fitness (SFIA por sus siglas en inglés), el número de jugadores en el país norteamericano creció 21% en 2020 y al siguiente año 14%.

La Asociación de Pickleball de Estados Unidos sostuvo que la mitad de los jugadores estables, quienes lo hacen ocho a más meses anualmente, tenían 55 años o más, evidenciando que el deporte suele ser más llamativo y amado por los jubilados, las personas de la tercera edad.

Hoy casi 5 millones de jugadores disfrutan del pickleball que, si bien fue inventado hace casi 60 años, se había mantenido a las sombras de disciplinas como el tenis. El pickleball a menudo es descrito como una mezcla de tenis y ping-pong. Se puede jugar de forma individual o en parejas, ya sea en el interior o al aire libre, con paletas, una pelota y una cancha similar a la del tenis, aunque de dimensiones más pequeñas.

Los interesados podrán hacer las reservaciones de sus canchas a través de prticket.com a partir del 5 de junio. Para información adicional puede acceder las redes de Bright Clients Communications o llamar al (787) 413-5505.