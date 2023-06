Consternación ante baja de Gian Clavell de la Selección tras sufrir operación

Una de las piezas más importantes de la selección nacional de Puerto Rico, el escolta Gian Clavell, no podrá representar a la isla en el mundial de FIBA que se llevará a cabo a finales de este verano debido a que fue intervenido quirúrgicamente en el menisco.

La noticia le cayó como un balde de agua fría a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), a sus principales y directivos y al dirigente de la selección Nelson Colón, quien afirmó que será complicado sustituir al jugador de los Cangrejeros de Santurce.

“Pensar sustituir a Gian es algo difícil de asimilar ya que fue uno de los jugadores que lo dio todo para cumplir el sueño de clasificar al Mundial de Baloncesto. Sabemos que Gian es un jugador internacional y ahora lo más importante no es pensar en lo que se va a perder sino en una pronta recuperación y volver a verlo pronto en las canchas”, expresó Colón, quien dirigirá la escuadra nacional para el torneo que se llevará a cabo del 25 de agosto al 10 de septiembre.

Tras la noticia se indicó que el jugador también se perdería el resto de la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Por otro lado, el gerente general de la selección nacional, Carlos Arroyo, lamentó la lesión de Clavell y reconoció que es una gran baja para el equipo.

“Me duele porque sé todos los sacrificios que ha hecho para estar nuevamente en el Mundial y lo comprometido que siempre ha estado con nuestra Selección. Si alguien ha dado el ejemplo de compromiso ha sido Gian. Sé que tomará la seriedad que exige su rehabilitación y vendrá más fuerte que nunca. Tiene todo nuestro apoyo”, expresó.

El presidente de la FBPUR, Yum Ramos, también expresó que lo importante es que el estelar jugador se recupere.

Clavell confirmó a través de sus redes sociales que debido a la operación, tendría que darse de baja de los compromisos de este verano.

“Hoy me toca tomar una decisión muy difícil. Como todo atleta mi salud es mi prioridad y de esa forma acepté el diagnóstico de mis doctores para ser sometido a una operación del menisco. Me duele mucho no poder terminar la temporada con mis compañeros en Santurce. De la misma manera pierdo la gran ilusión que tanto tenía de representar nuevamente a Puerto Rico en el Mundial”, expresó el escolta.