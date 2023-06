“Difícil de asimilar” para Nelson Colón el tener que susituir a Gian Clavell

Una de las piezas más importantes de la selección nacional de Puerto Rico, el escolta Gian Clavell no podrá representar a la isla en el mundial de FIBA que se llevará a cabo a finales de este verano debido a que fue intervenido quirúrgicamente en el menisco.

La noticia le cayó como un balde de agua fría a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), a sus principales y directivos y al dirigente de la selección Nelson Colón quien afirmó que será complicado sustituir al jugador de los Cangrejeros de Santurce.

“Pensar sustituir a Gian es algo difícil de asimilar ya que fue uno de los jugadores que lo dio todo para cumplir el sueño de clasificar al Mundial de Baloncesto. Sabemos que Gian es un jugador internacional y ahora lo más importante no es pensar en lo que se va a perder sino en una pronta recuperación y volver a verlo pronto en las canchas”, expresó Colón quien será el dirigente de la escuadra nacional para el torneo que se llevará a cabo del 25 de agosto al 10 de septiembre.

Tras la noticia se indicó que el jugador también se perdería el resto de la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) donde juega para los Cangrejeros de Santurce.

Por otro lado, el gerente general de la selección nacional, Carlos Arroyo, lamentó la lesión de Clavell y reconoció que es una gran baja para el equipo.

“Me duele porque sé todos los sacrificios que ha hecho para estar nuevamente en el Mundial y lo comprometido que siempre ha estado con nuestra Selección. Si alguien ha dado el ejemplo de compromiso ha sido Gian. Sé que tomará la seriedad que exige su rehabilitación y vendrá más fuerte que nunca. Tiene todo nuestro apoyo”, expresó.

Por último, el presidente de la FBPUR, Yum Ramos, indicó que lo importante es que el estelar jugador se recupere.

“A pesar de que Gian Clavell es una pieza muy importante para nosotros, en estos momentos lo importante no es pensar en nosotros sino en su recuperación y volver a tenerlo en nuestro equipo”, indicó el presidente del organismo, el licenciado Yum Ramos.

Durante la noche del martes, Clavell, confirmó a través de sus redes sociales que debido a la operación tendría que darse de baja de los compromisos de este verano.

“Hoy me toca tomar una decisión muy difícil. Como todo atleta mi salud es mi prioridad y de esa forma acepté el diagnóstico de mis doctores para ser sometido a una operación del menisco. Me duele mucho no poder terminar la temporada con mis compañeros en Santurce. De la misma manera pierdo la gran ilusión que tanto tenía de representar nuevamente a Puerto Rico en el Mundial”, lee el comunicado.

“Me mantendré activo, desde otras circunstancias, hasta completar exitosamente el proceso de mi rehabilitación. Sé que voy a venir más fuerte que nunca. Les deseo el mayor de los éxitos a mis compañeros en sus próximos compromisos”, concluyó.

La Selección Nacional de Baloncesto participará en la Copa del Mundo que se celebrará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia.

¿Dónde quedó Puerto Rico? Así quedaron definidos los grupos para el mundial FIBA 2023

El escenario para la Copa de Baloncesto FIBA que se llevará a cabo este próximo verano ya está listo tras el sorteo de grupos que culminó con Puerto Rico en el Grupo B.

La selección boricua estará en este grupo junto a Sudán del Sur, Serbia y China.

El sorteo que se llevó a cabo esta mañana en Manila, determinó el escenario para los 32 equipos que se dividieron en ocho grupos. Estados Unidos quedó en el Grupo C junto a Jordania, Grecia y Nueva Zelanda.

Cada equipo se medirá a sus contrincantes del mismo grupo en la primera ronda, en la segunda ronda se cruzarán para medirse a los equipos que componen el otro grupo. En el caso de Puerto Rico que se encuentra en el Grupo B se tendrá que medir a los equipos del Grupo A que son: Angola, República Dominicana, Filipinas e Italia.

El torneo se llevará a cabo desde el 25 de agosto al 10 de septiembre del 2023 en sedes compartidas entre Filipinas, Japón e Indonesia.

La selección de Puerto Rico aseguró su pase al mundial FIBA 2023 tras una victoria ante Colombia con marcador de 87-80 el pasado mes de febrero en la última ventana clasificatoria.

Puerto Rico regresa por décima ocasión consecutiva al mundial de FIBA. Su última participación en esta competencia fue en el mundial del 2019 donde fue eliminado en segunda ronda.

La selección nacional ha participado en 15 mundiales en su historia.

¿Cuáles son los demás grupos?

Grupo A

Angola

República Dominicana

Filipinas

Italia

Grupo B

Sudán del Sur

Serbia

China

Puerto Rico

Grupo C

Estados Unidos

Jordania

Grecia

Nueva Zelanda

Grupo D

Egipto

México

Montenegro

Lituania

Grupo E

Alemania

Finlandia

Australia

Japón

Grupo F

Eslovenia

Cabo Verde

Georgia

Venezuela

Grupo G

Irán

España

Costa de Marfil

Brasil

Grupo H