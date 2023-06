Adames regresa con Cerveceros, menos de 2 semanas después de pelotazo en la cabeza

MILWAUKEE (AP) — El campocorto dominicano de los Cerveceros de Milwaukee Willy Adames regresó a la actividad el miércoles menos de dos semanas después de ser impactado por una pelota de foul mientras estaba sentado en el dugout.

Adames inició como campocorto y bateaba segundo en el orden el miércoles en el juego contra Baltimore, un día después de haber sido activado. Los Cerveceros enviaron al segunda base Brice Turang a la sucursal de Triple-A en Nashville.

“Obviamente fue un poco aterrador, un momento de susto, pero gracias a Dios todo salió bien”, dijo Adames. “Pudo haber sido peor”.

Adames estaba de pie en los escalones detrás de la barandilla de la cueva de los Cerveceros durante la segunda entrada de una derrota por 15-1 frente San Francisco el 26 de mayo, cuando una línea de su compañero Brian Anderson lo golpeó en la cabeza. Adames dijo que el impacto fue en el lado izquierdo, a la altura de la sien.

Fue llevado a un hospital más tarde y se le colocó en la lista de 7 días el 27 de mayo, con una conmoción cerebral.

“Fue bastante impactante”, reconoció Adames. “Obviamente me espanté un poco justo después de recibir el golpe. Realmente no sabes lo que está pasando ahí hasta que te golpean así. Después de que obtuve la imagen en el hospital, eso me calmó un poco. Supe después de eso que estaba a salvo”.

Adames dijo que el doctor que lo revisó le dijo al toletero de 28 años lo afortunado que había sido al no resultar lesionado de gravedad.

“Me lo dijo al momento. ‘Tuviste suerte. Realmente tienes una cabeza dura’”, dijo el dominicano. “Me quedé pensando ‘todos lo saben’”.

Adames negó que el percance lo disuada de seguir observando la actividad desde los escalones de la caseta en lugar de estar sentado en la banca. En cambio, le ayudó a entender la importancia de no perder de vista las acciones mientras esté en el dugout.

“Me espanté. Realmente no te das cuenta de algo así hasta que sucede. Siempre estamos haciendo bromas, divirtiéndonos. No pensamos en ello hasta que pasa algo así”, dijo Adames.

El dominicano relató que empezó a sentirse mejor un par de días después de recibir el golpe. Fue activado después de jugar dos duelos para la sucursal de Wisconsin, con los Timber Rattlers, uno como bateador designado y el otro en su posición de campocorto.